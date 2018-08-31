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Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Леры Кудрявцевой, благодаря которым мы поняли, как не надо одеваться после 40
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Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Леры Кудрявцевой, благодаря которым мы поняли, как не надо одеваться после 40 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
1  Думаем, если бы добрая тетушка-фея подарила Золушке такое платье, та сошла бы с ума от счастья. Такой наряд идеален, когда тебе 16 и ты собираешься на бал, где точно встретишь принца своей мечты. В случае Леры оба этих пункта не соблюдены, а значит карета однозначно превратится в тыкву.
2  А вот и попытка по привлечению принцев №2. На этот раз получилось получше. Судя по фото, принцы-таки обратили внимание не Золушку. Жаль только, что оба женаты и с детьми. Хочется верить, что дело тут не в зефирно-легком платье с поясом, напоминающим тоненькое помолвочное кольцо, а в самой Лере, которая почему-то продолжает носить наряды не по возрасту.
3  Так, стоп! Какой сейчас год? Или же это фото сделано во время очередной «Дискотеки 90-х» на задворках «Олимпийского»? Именно в таком прикиде многие из нас лили слезы по Алешке и сокрушались от того, что «чужие губы тебя ласкают». Кажется, теперь мы знаем, какие песни звучат в плеере телеведущей (кажется, в эту минуту где-то в мире икнул один Сергей Жуков).
4  Когда цвет настроения синий и хочется летать, как птица, Лера Кудрявцева надевает это платье и разводит тучи руками готова обнять весь мир. А мы готовы взять книгу жалоб и попросить ее забыть о существовании странных нарядов, которые идеально подходят разве что для анапских пляжей.
5  С этим платьем мы на месте Леры были бы осторожнее. Во-первых, его легко перепутать со свадебным тортом, а во-вторых, гигантский ярко-розовый бант так и просит, чтобы его развязали и выбросили куда подальше. Такой наряд мы бы не хотели видеть на нынешней бывшего, чего уж говорить об одной из самых популярных в стране телеведущих.
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