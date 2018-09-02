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Идеальные джинсы на каждый день, как у Кортни Кардашьян — рассказываем, где купить по хорошей цене!
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Идеальные джинсы на каждый день, как у Кортни Кардашьян — рассказываем, где купить по хорошей цене! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Лето закончилось, а значит, пора менять майки и футболки на теплые свитера, а шорты и мини-юбки на пару классных и удобных джинсов.
Как раз в таких Кортни Кардашьян (39) и пошла на прогулку с детьми в парк аттракционов.
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И ты тоже можешь купить их для работы, учебы или отдыха с друзьями. Это джинсы марки Levi’s, и сейчас в официальном магазине их можно приобрести всего за 5 300 рублей! Поторопись!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/idealnye-dzhinsy-na-kazhdyj-den-kak-u-kortni-kardashyan-rasskazyvaem-gde-kupit-po-horoshej-tsene/
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