Ляйсан Утяшева испортила фигуру костюмом не по размеру

Поклонники раскритиковали ее внешний вид.

Бывших спортсменок не бывает, и Ляйсан Утяшева — тому доказатеьство. Фигура гимнастки остается по-девичьи стройной, несмотря на рождение двоих детей. И, обладая безупречным вкусом, звезда умело ее подчеркивает, при этом оставаясь элегантной. Но промахи бывают у всех. Например, образ спортсменки в брючном костюме оверсайз поклонников очень разочаровал.

«Одно дело вещи over size, другое дело — когда уже что-то на грани. Извините, конечно, но такую красивую фигуру портить такими вещами — это кощунство», «Не все красиво, что модно», — высказались о луке спортсменки поклонники. И единодушно пришли к выводу, что звездной красавице все-таки идут более женственные образы.

И с этим сложно поспорить: ведь на недавнем светском рауте Утяшева затмила саму Николь Кидман . В блестящем вечернем платье в пол гимнастка выглядела ослепительно.

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva)

31 Авг 2018 в 10:20 PDT Возможно, неудачный «костюмный» образ — действительно вина стилиста. Ведь Ляйсан умеет подбирать туалеты, подчеркивающие ее яркую красоту. В отличие от многих других российских звезд, которые не отличаются чувством стиля. Некоторые из них славились отсутствием вкуса в начале карьеры, а некоторые удивляют и по сей день.

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