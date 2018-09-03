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Ляйсан Утяшева испортила фигуру костюмом не по размеру
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Ляйсан Утяшева испортила фигуру костюмом не по размеру 

WDay.ru 21 минуту назад
Фото: WDay.ru
Поклонники раскритиковали ее внешний вид.
Бывших спортсменок не бывает, и Ляйсан Утяшева — тому доказатеьство. Фигура гимнастки остается по-девичьи стройной, несмотря на рождение двоих детей. И, обладая безупречным вкусом, звезда умело ее подчеркивает, при этом оставаясь элегантной. Но промахи бывают у всех. Например, образ спортсменки в брючном костюме оверсайз поклонников очень разочаровал.
«Одно дело вещи over size, другое дело — когда уже что-то на грани. Извините, конечно, но такую красивую фигуру портить такими вещами — это кощунство», «Не все красиво, что модно», — высказались о луке спортсменки поклонники. И единодушно пришли к выводу, что звездной красавице все-таки идут более женственные образы.
И с этим сложно поспорить: ведь на недавнем светском рауте Утяшева затмила саму Николь Кидман. В блестящем вечернем платье в пол гимнастка выглядела ослепительно.
Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva)
31 Авг 2018 в 10:20 PDT  Возможно, неудачный «костюмный» образ — действительно вина стилиста. Ведь Ляйсан умеет подбирать туалеты, подчеркивающие ее яркую красоту. В отличие от многих других российских звезд, которые не отличаются чувством стиля. Некоторые из них славились отсутствием вкуса в начале карьеры, а некоторые удивляют и по сей день.
Например, Ольга Бузова, Наташа Королева, Дарья Пынзарь и даже обычно очень стильные Виктория Дайнеко, Виктория Боня и Алена Водонаева допускают множество несколько серьезных ошибок при выборе модных комплектов. Мы собрали самые неудачные наряды наших знаменитостей за последнее время в одной фотогалерее.
Другие безвкусные наряды российских звезд
Алена Водонаева
Анастасия Квитко
Ольга Бузова
Дарья Пынзарь
Наташа Королева
Виктория Боня
Дарья Пынзарь
Ольга Бузова
Виктория Дайнеко
Ксения Бородина
Виктория Боня
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8 самых глупых летних нарядов российских звезд
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