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Во время переговоров Лавров полагается на интуицию
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Во время переговоров Лавров полагается на интуицию 

Российская Газета + ещё 3 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров полагается на свою интуицию. Об этом глава МИД рассказал в понедельник студентам МГИМО.
"Я полагаюсь на свое ощущение, на свою интуицию. Бывает, ошибаюсь, но надо просто в конкретную ситуацию погрузиться. Рецепта на все случаи жизни вы не получите никогда. Общайтесь с людьми", — отметил Лавров. По его словам, каждый переговорный раунд имеет свою специфику. За столом собираются разные люди, каждый со своим характером. И уже при обмене первыми фразами, любезностями, надо попытаться понять, как строить дальнейший разговор, поделился опытом министр. «Если это твой давний знакомый, то ситуация гораздо легче», — добавил он.
Лавров также рассказал студентам, что у него лично нет аккаунта в социальных сетях, но ему рассказывают, что там происходит, поскольку сегодня дипломатия не может обойтись без этого. «У нас в министерстве достаточно активно в последние годы используются социальные сети: у нас есть аккаунты в ведущих социальных сетях — Twitter, Facebook, Instagram, „ВКонтакте“. Есть в департаменте информации и печати специальный отдел цифровых технологий, информационных», — отметил министр, добавив, что сайт МИД имеет версии на всех официальных языках ООН.
Что касается личных предпочтений, то отдыхать Лавров любит в Сибири. «Стараюсь каждый год там бывать. В основном, это Алтайский край, Хакасия, Тува. Стараюсь где-то недельку летом и недельку зимой. Это заряжает очень сильно», — признался министр.
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