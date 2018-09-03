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Определен секрет продвижения женщин по карьерной лестнице
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Определен секрет продвижения женщин по карьерной лестнице 

Вечерняя Москва + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
По мнению ученых, руководительницы-брюнетки лучше воспринимаются учеными.
Американские психологи в ходе исследования узнали, кто из женщин может претендовать на продвижение по карьерной лестнице.
Так, ученые из Чикагского университета узнали, что у брюнеток, носящих очки больше всего шансов занять руководящую должность.
Считается, что красота и ум не могут сочетаться в одном человеке, поэтому иногда слишком приятная внешность может сильно помешать в продвижении на работе.
Отметим, что в ходе исследований оказалось, что женщина-руководитель должна пользоваться косметикой.
Одним из подтверждений этого исследования можно считать карьерный путь топ-менеджер из Кремниевой долины Эйлин Кэрри. Как только она заняла свою должность, она была блондинкой и носила линзы. По мере своего продвижения Эйлин сменила цвет волос на более темный и стала носить очки, сообщили на страницах Daily Mail.
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