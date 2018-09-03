Ксения Бородина показала школьное фото

В честь Дня знаний многие выкладывают в Сеть свои школьные снимки. Звезды — не исключение. Ксения Бородина разместила свою фотографию в школьной форме и подписала, что в душе осталась «все той же школьницей».

На фото Ксении лет 7-8. Она в форменном платье и с темными бантами в косичках-«баранках» по негласной школьной моде (и правилам) того времени. Взгляд у нее озорной и хитрый.

Подписчики отметили, что дети Ксении Теона и Мари очень похожи на нее в детстве. Возник спор по поводу семейного сходства, к единому мнению подписчики так и не пришли.