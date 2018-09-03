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Регина Тодоренко показала, как носить колготки в сетку и леопардовые легинсы
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Регина Тодоренко показала, как носить колготки в сетку и леопардовые легинсы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ты до сих пор не решилась купить экстравагантные колготки, из-за того, что не знаешь, как их носить? Бери пример с телеведущей Регины Тодоренко — в новой съемке для Calzedonia она показала, что леопард отлично сочетается с кожаными пальто, а мелкая сетка с лаковыми юбками.
Кстати, Регина Тодоренко не просто снялась для лукбука марки! Кажется, что известная телеведущая и певица успевает везде. Совсем скоро девушка выйдет замуж за Влада Топалова, ее новое шоу на телеканале «Пятница» смотрят миллионы людей, а теперь Регина еще и стала амбассадором итальянского бренда Calzedonia.
Чулочно-носочные изделия, нижнее белье и купальники — Calzedonia влюбил в свою продукции девушек по всему миру. Роковая красотка Джулия Робертс уже давно стала лицом бренда, теперь к ее стильной компании присоединится талантливая Регина Тодоренко.
Звезда призналась, что очень рада этому новому сотрудничеству, тем более, что бренд Calzedonia полностью разделяет жизненные установки певицы и поддерживает ее взгляды: «Мне очень близки ценности бренда, семейный дух этой компании, а семья — это самое важное в моей жизни. И это сотрудничество с Calzedonia я бы хотела посвятить своей маме, которая всегда переживает, не замерзну ли я. Мама, знай, что теперь мне никогда не будет холодно, потому что теперь я всегда буду в теплых колготках Calzedonia».
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Фото:архивы пресс-служб, Instagram
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