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Сергей Шнуров встречается с моделью?
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Сергей Шнуров встречается с моделью? 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Личная жизнь Сергея Шнурова после развода с Матильдой Шнуровой остается одной из самых горячих тем. Слухи о новых романах музыканта появляются чуть ли не каждую неделю и на этот раз ему приписывают отношения с моделью из Санкт-Петербурга Ксенией Костровской. В минувшие выходные девушка выложила на своей страничке в Instagram снимки с Сергеем в машине. «Наверное, почти у каждого есть или был особенный человек, который что-то изменил в жизни или в сознании, — подписала Ксения. — Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным, но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи твой мир уже не будет прежним».
О новой девушке Сергея Шнурова известно немного: она работает моделью, и на ее аккаунт, который был создан всего пару недель назад (17 августа), подписаны сам музыкант и его старшая дочь Серафима. Кстати, после внимания прессы Ксения снимки с Сергеем удалила и в комментариях написала, что ее слова были неправильно восприняты.
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