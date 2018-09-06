В Абрау-Дюрсо пройдет эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

Краснодар. 6 сентября — Новая Кубань. В парке Абрау-Дюрсо 8 и 9 сентября любители гастрономии откроют для себя изысканный мир традиционной еды и вин побережья. Уникальные блюда профессионалов можно будет не только попробовать, но приготовить самостоятельно под их руководством. Два дня гости смогут наслаждаться фестивальным меню в сопровождении насыщенной развлекательной программы. Ожидается присутствие 15 тысяч гостей с Краснодарского края и других регионов страны.

Третий эногастрономический фестиваль посвящен движению Slow Food. Международный проект отстаивает гастрономические традиции стран мира, поэтому всех гостей ждет «вкусная, чистая и честная» еда, которая готовится из местных ингредиентов исключительно высшего качества. Slow Food учит есть не спеша и получать удовольствие от пищи и жизни.