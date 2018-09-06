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В Абрау-Дюрсо пройдет эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!»
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В Абрау-Дюрсо пройдет эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!» 

Новая Кубань + ещё 6 6 сентября 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 сентября — Новая Кубань. В парке Абрау-Дюрсо 8 и 9 сентября любители гастрономии откроют для себя изысканный мир традиционной еды и вин побережья. Уникальные блюда профессионалов можно будет не только попробовать, но приготовить самостоятельно под их руководством. Два дня гости смогут наслаждаться фестивальным меню в сопровождении насыщенной развлекательной программы. Ожидается присутствие 15 тысяч гостей с Краснодарского края и других регионов страны.
Третий эногастрономический фестиваль посвящен движению Slow Food. Международный проект отстаивает гастрономические традиции стран мира, поэтому всех гостей ждет «вкусная, чистая и честная» еда, которая готовится из местных ингредиентов исключительно высшего качества. Slow Food учит есть не спеша и получать удовольствие от пищи и жизни.
Главный гастрономический праздник готовит для гостей тематические поединки, мастер-классы от известных шеф-поваров, шахматный турнир, уроки гончарного мастерства, уроки сап-серфинга и парусного спорта на живописном озере Абрау-Дюрсо, мастер-классы по капоэйре, тхэквондо и йоге. Группа The Hatters наполнит фестиваль романтикой, а увлечет гастрономов в танцы популярный DJ Sneaky Kot. Во второй день фестиваля выступит звезда проекта «Голос» — певец, композитор, аранжировщик Егор Сесарев.
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