В Петербурге ребенок сломал шейку бедра, играя на батуте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. / ТАСС /. Сотрудники прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга начали проверку после инцидента, произошедшего в одном из парков аттракционов города. Накануне трехлетняя девочка получила травму, играя на батуте, сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Прокуратура Московского района проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетней на батуте в парке аттракционов. Установлено, что 3 сентября трехлетняя девочка получила травму на батуте в парке аттракционов «Гагарин Парк», расположенного в Московском парке Победы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшую девочку доставили в реанимацию Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова с закрытым переломом шейки левого бедра.