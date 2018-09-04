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В Петербурге ребенок сломал шейку бедра, играя на батуте
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В Петербурге ребенок сломал шейку бедра, играя на батуте 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга начали проверку после инцидента, произошедшего в одном из парков аттракционов города. Накануне трехлетняя девочка получила травму, играя на батуте, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Прокуратура Московского района проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетней на батуте в парке аттракционов. Установлено, что 3 сентября трехлетняя девочка получила травму на батуте в парке аттракционов «Гагарин Парк», расположенного в Московском парке Победы", — говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавшую девочку доставили в реанимацию Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова с закрытым переломом шейки левого бедра.
Сотрудники прокуратуры намерены проверить соблюдение правил безопасности в парке аттракционов. К проверке также подключились сотрудники СК. Оперативный комментарий представителей парка аттракциона ТАСС во вторник получить не удалось.
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