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Поздний отход ко сну толкает ребенка к вредным закускам
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Поздний отход ко сну толкает ребенка к вредным закускам 

ИД «Собеседник» 43 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Поздно отправляющиеся спать дети в три раза чаще поглощают «пустые калории», как показало исследование.
Растущая эпидемия ожирения среди детей и подростков, а также серьёзные проблемы со здоровьем уже в среднем возрасте, во многом объясняются любовью к так называемым «пустым калориям». Это словосочетание обозначает продукты питания, которые содержат много калорий и минимум полезных нутриентов. К примеру, в «пустые калории» включают чипсы, сухарики, газировку, фастфуд и некоторые другие популярные блюда. Чем меньше ребёнок налегает на данные продукты, тем крепче его здоровье.
И вот теперь ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что невысыпающиеся дети значительно чаще употребляют «пустые калории». Исследование с участием 28 010 школьников в возрасте от 9 до 17 лет показало, что привычка поздно ложиться спать часто приводила к отказу от завтраков и к поглощению разного рода вредных закусок.
Дети, которые ложились спать после 23:00 вечера, в пять раз чаще употребляли менее трех завтраков в неделю и в три раза чаще налегали на «пустые калории», в итоге питаясь подобными продуктами не реже пяти раз в неделю.
Исследование еще раз показывает, как важен нормальный режим дня для здоровья школьников, причём и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективах.
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