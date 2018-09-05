Феномен Ksenia Schnaider: все, что нужно знать об одной из лучших украинских марок

В Украине одно из самых динамично развивающих fashion сообществ со своим уникальным видением мира, неповторимой подачей и стилем исполнения. Phenomen, Jardin Exotique, SIX, ARTEMKLIMCHUK, Flow The Label — каждый сезон Ukrainian Fashion Week открывает свои двери для новых талантов и дарований. Но есть среди этих имен одно, которое уже надолго укоренилось в расписании UFW и изменило курс развития не только украинской, но и мировой моды в целом.

Ksenia Schnaider

Ksenia Schnaider — бренд семейной четы Ксении Марченко из Киева и графического дизайнера из Омска Антона Шнайдера. Их встреча стала судьбоносной не только в плане развития личных отношений, но и в плане создания дела жизни. За совместным брендом стоял более демократичный и доступный X’U, в котором Ксения занималась пошивом качественного трикотажа. В какой-то момент девушка поняла, что переросла X’U и решила создать свою собственную марку. Антон возражать не стал: оставив должность креативного директора в одном из отделов Яндекса , он с головой погрузился в работу и стал ответственен за разработку принтов, которые в дальнейшем (наряду с переработанным денимом) и будут определять развитие бренда, его стилистику и содержание.

Сейчас слава о Ksenia Schnaider распространилась далеко за пределы Киева и Украины, а в списке почитателей Дома — целый бастион звёздных имён из Тины Кароль, Сони Есьман, Беллы Хадид , Элеоноры Кариси, Дуа Липа и многих других девушек. Принты же футболок Ksenia Schnaider уже скопировал масс-маркет гигант Zara, а на силуэт demi-denims покусились дизайнеры Mango. Это ли не успех?

Эстетика Ksenia Schnaider

Одежда от Ksenia Schnaider — некий конструктор лего, четко структурированная система, живущая по своим правилам и законам. Но, правила свойственно нарушать, и раздробив мир Ксении Шнайдер на части, на выходе мы получим абсолют действительности наших дней, по которой сходит с ума современное поколение. Секрет успеха Ksenia Schnaider — в базовых вещах из денима. Свитшоты, худи, брюки, блузы, сарафаны, костюмы и, конечно, ее знаменитые demi-denims и must have осеннего сезона — джинсовая шуба, естественно, скроенная из переработанного материала, — именно в простоте и кроется утилитарность каждой коллекции, ее самобытность, и, если можно так сказать, раскроенность. Это минимализм в его лучшем — идеальном — исполнении, переданный через прямые линии, четкие формы и лаконичные силуэты без видимой фурнитуры и заклепок. Да и вообще, Ksenia Schnaider — не об одежде как таковой, а о личности. Личности неординарной и дерзкой, способной с легкостью менять как себя, так и этот мир. Это история о самореализации и самодостаточности, когда на первый план выходит желание доказать не что-то кому-то, а самому себе, что жизнь — игра. Игра по тем правил, которые ты сам себе установил. Игра в духе Ksenia Schnaider. Игра, длиною в жизнь.

Demi-denims

Свои demi-denims, сочетающие в себе юбку и кюлоты, Ксения придумала для коллекции осень-зима 2016-17, которая стала своеобразным катализатором на пути к успеху дизайнерского дуэта. Идея создания модели витала в воздухе: Ксения насмотрелась на своих друзей, которые в поисках идеальной пары часы напролет проводили на блошиных рынках, и, тщательно изучив материал и обдумав дизайн, она и создала то, что уже какой сезон подряд входит в арсенал топ вещей мира моды.

Производство demi-denims — сложный процесс, требующий достаточного количества времени и немалой сноровки. Только представьте, сколько секонд-хендов нужно обойти и сколько пар джинсов нужно отсмотреть, чтобы найти те, которые станут базой для уже ставшей культовой модели. «Мы как чукчи шкуры собираем», — смеются дизайнеры и продолжают делать свое дело: после тщательной стирки и просушивания материала начинается самое интересное — деконструкция, в процессе которой и создается новая форма будущих demi-denims. Любая деталь, любая фурнитура, любая прострочка и любой шов — ничто не остается без чуткого внимания творческого дуэта. Размах производства поражает: более 700 пар любимых, но ставших бывшими, джинсов перерабатывается каждый месяц. И, знаете, есть в таком отношении к производству что-то от моды haute couture с ее тяготением к мелочам, может, именно поэтому такие авторитетные издания, как Vogue и High Snob Society давно уже провозгласили Ksenia Schnaider восходящей звездой мировой моды.

Upcycling

Сами дизайнеры избегают использования слова «апсайклинг», предпочитая заменять модное, но не всем понятное слово, на фразы типа 100% Vintage Cotton / Rework, т.е. указывать на то, из чего вещь сделана, не скрывая правды от своих покупателей. Однако все понимают, что Ksenia Schnaider — та самая экологичная мода, которая стремительно набирает обороты по всему миру. Ксения уловила перемены в обществе и тяготение современности ко всему экологичному и создала бренд, для которого мантра из тройной «R» — Reduce — Reuse — Recycle — стала смыслом жизни как для самих создателей, так и для сотен тысяч их поклонников.

«Кажется, мы уже переработали все джинсы в Украине», — с гордостью заявляет Ксения. А впереди — только далеко идущие грандиозные планы: свести к минимуму отходы от производства и полностью отказаться от использования воды и хлорки (именно таким способом и достигается эффект «выстиранного» денима), как это делается, например, в Турции.