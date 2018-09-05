Ещё
Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки 

Дни.ру + ещё 5 39 минут назад
Фото: Дни.ру
Жестокое преступление потрясло жителей Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе. 19-летний житель города надругался над двухлетней малышкой.
Компания друзей хорошо погуляла в гостях в ночь на 14 июня. Попрощавшись с хозяевами, подвыпившие гости стали расходиться по домам. Несколько человек вызвались проводить молодую женщину с ребенком.
По дороге компания решила заглянуть в магазин. Молодая мать попросила одного из провожавших присмотреть за ребенком и пошла вместе со всеми.
Пока женщина ходила за покупками, обвиняемый увез коляску со спящей девочкой во двор и там надругался над малышкой. Тем временем мать, выйдя из магазина и не найдя ребенка, обратилась в полицию. Стражи порядка задержали педофила на месте преступления.
Уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Надыма передано в суд, пишет Life.ru.
Ранее Dni.Ru сообщали о том, что бывший школьный учитель из Можгинского района Удмуртии признан виновным в совращении несовершеннолетних. Ему вменяют в вину восемь эпизодов развратных и насильственных действий сексуального характера, которые он совершал в 2011-12 годах с 12-13-летними девочками. По делу признаны потерпевшими пять человек.
Кроме того, было установлено, что в сентябре 2016 года в лесу обвиняемый в ходе ссоры с женщиной убил ее, нанеся два удара металлическим прутом по голове. Затем украл деньги из сумочки жертвы и скрылся. Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы.
Дни.ру: последние новости
Подкаблучник Бусулис отдал все деньги жене Звезда "Дома-2" не приехала проститься с умирающей сестрой Киркоров высказался о обиде недовольной Пугачевой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди67
10 шокирующих интимных традиций народов мира54
Певец Витас кардинально сменил имидж9
Фанаты пластики, которые не могут остановиться
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
03:52
Жасмин рассекретила взрослого сына
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды Шоу-бизнес
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение