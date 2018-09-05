Ямальский педофил изнасиловал двухлетнюю девочку

Молодой житель Ямала изнасиловал двухлетнего ребенка своей знакомой. Мужчина украл коляску, где сидела девочка, и надругался над ней во дворах. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как удалось выяснить следствию, в Надыме женщина пришла со своей дочерью в гости. Компания выпивала, а когда все начали расходиться, несколько человек предложили проводить молодую мать до дома.

По дороге женщина зашла в магазин, попросив знакомого присмотреть за ребенком. Оставшись наедине с малышкой, 19-летний подозреваемый отвез спящую девочку во двор и там изнасиловал.

«Обнаружили юношу в момент совершения преступления сотрудники полиции, к которым обратилась с заявлением о пропаже дочери обеспокоенная мать», — уточнили в СК.

Уголовное дело о совершенном преступлении с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.