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Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка в реке на Ставрополье
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Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка в реке на Ставрополье 

АиФ Ставрополье + ещё 2 38 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники следственных органов выясняют, что предшествовало гибели мальчика в реке, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по Ставрополью.
Тело утонувшего из реки Кумы вытащили 30 августа. Следователи установили, что трое друзей отправились купаться без разрешения взрослых.
Ранее сообщалось, что мальчик из села Солдато-Александровского Советского района утонул в реке 29 июня, но достать его тело с 6-метровой глубины спасателям удалось только на следующий день.
По словам очевидцев, мальчика унесло течением, и он не смог выбраться из воды.
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