Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка в реке на Ставрополье

Сотрудники следственных органов выясняют, что предшествовало гибели мальчика в реке, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по Ставрополью.

Тело утонувшего из реки Кумы вытащили 30 августа. Следователи установили, что трое друзей отправились купаться без разрешения взрослых.

Ранее сообщалось, что мальчик из села Солдато-Александровского Советского района утонул в реке 29 июня, но достать его тело с 6-метровой глубины спасателям удалось только на следующий день.

По словам очевидцев, мальчика унесло течением, и он не смог выбраться из воды.