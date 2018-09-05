Россия усилит контроль за животноводческой продукцией из Белоруссии

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении животноводческой продукции четырех белорусских предприятий за нарушение ветеринарно-санитарных требований, сообщает российское ведомство.

"В связи с выявлениями подведомственными Россельхознадзору лабораториями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору принято решение ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении поставок продукции, вырабатываемой… (четырьмя — ред.) белорусскими предприятиями", — говорится в сообщении.

Ограничения вводятся в отношении ПУП «Брестские традиции» за выявление кокцидиостатиков в готовой продукции из мяса птицы, «Житковичского райпо» — за кишечную палочку в говядине, ОАО «Птицефабрика „Рассвет“ — за кокцидиостатики в мясе птицы, СООО „Старфуд“ — за кокцидиостатики в готовой продукции из мяса птицы.