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Россия усилит контроль за животноводческой продукцией из Белоруссии
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Россия усилит контроль за животноводческой продукцией из Белоруссии 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении животноводческой продукции четырех белорусских предприятий за нарушение ветеринарно-санитарных требований, сообщает российское ведомство.
"В связи с выявлениями подведомственными Россельхознадзору лабораториями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору принято решение ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении поставок продукции, вырабатываемой… (четырьмя — ред.) белорусскими предприятиями", — говорится в сообщении.
Ограничения вводятся в отношении ПУП «Брестские традиции» за выявление кокцидиостатиков в готовой продукции из мяса птицы, «Житковичского райпо» — за кишечную палочку в говядине, ОАО «Птицефабрика „Рассвет“ — за кокцидиостатики в мясе птицы, СООО „Старфуд“ — за кокцидиостатики в готовой продукции из мяса птицы.
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