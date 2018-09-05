Ещё
Яблоневый сад в Ивантеевском питомнике сохранит наследие нескольких поколений ученых
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яблоневый сад в Ивантеевском питомнике сохранит наследие нескольких поколений ученых 

РИАМО + ещё 1 41 минуту назад
Фото: РИАМО
В Ивантеевском лесопитомнике прошла торжественная закладка яблоневого сада отборных сортов знаменитого селекционера Сергея Исаева, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
В мероприятии приняли участие известный путешественник Федор Конюхов, директор фонда Конюхова «Зеленая планета» Владислав Яшкин, дочь селекционера, доктор сельскохозяйственных наук Ирина Исаева, глава городского округа Ивантеевка Елена Ковалева, представители Минмособлимущества, делегации из Белоруссии, юнармейцы Ивантеевки, руководитель и специалисты лесопитомника.
«Яблоневый сад, сорта для которого подбирала Ирина Исаева, дочь знаменитого селекционера Сергея Исаева, ученика Ивана Мичурина, станет сосредоточием опыта отечественной селекции и возможн­остью сохранить их наследие. Этот сад — маточник, из которого будет браться поса­дочный материал, чтобы каждый садовод По­дмосковья и других городов России мог высадить на своем участке тот сорт яблонь Сергея Исаева, который ему нравится», — отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
Конюхов, посадивший десятки деревьев в разных городах в рамках проекта по восстановлению леса, отметил, что Россия не может возродиться без сада.
«Страна не может быть без яблочного сада. Почему я все бросил и приехал — я неравнодушен к этому», — отметил он.
Яблоневый сад стал одним из направлений сотрудничества лесопитомника и фонда «Зеленая планета», в рамках которого усилия организаций будут направлены на сохранение и популяризацию наследия советских ученых-селекционеров.
Ирина Исаева, дочь ученого Сергея Исаева и продолжатель его идей, провела мастер-класс для участников торжественной церемонии по посадке яблонь, отметив, что посаженные по правилам, они не будут бояться ни холодов, ни заморозков.
Под профессиональным руководством Исаевой на территории сада планируется высадить 300 яблонь.
РИАМО: последние новости
Новую книгу о Льве Толстом презентуют в среду на Международной книжной ярмарке в Москве Семья из Коломны поучаствует в итоговых мероприятиях всероссийского конкурса «Семья года» Подмосковная Дейенерис и ее собакодраконы, которых полюбили молодожены и китайцы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»19
10 шокирующих интимных традиций народов мира53
Певец Витас кардинально сменил имидж5
Назван идеальный размер женской груди66
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
03:52
Жасмин рассекретила взрослого сына
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды Шоу-бизнес
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение