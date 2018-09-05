Яблоневый сад в Ивантеевском питомнике сохранит наследие нескольких поколений ученых

В Ивантеевском лесопитомнике прошла торжественная закладка яблоневого сада отборных сортов знаменитого селекционера Сергея Исаева , говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Яблоневый сад, сорта для которого подбирала Ирина Исаева, дочь знаменитого селекционера Сергея Исаева, ученика Ивана Мичурина , станет сосредоточием опыта отечественной селекции и возможн­остью сохранить их наследие. Этот сад — маточник, из которого будет браться поса­дочный материал, чтобы каждый садовод По­дмосковья и других городов России мог высадить на своем участке тот сорт яблонь Сергея Исаева, который ему нравится», — отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев

Конюхов, посадивший десятки деревьев в разных городах в рамках проекта по восстановлению леса, отметил, что Россия не может возродиться без сада.

«Страна не может быть без яблочного сада. Почему я все бросил и приехал — я неравнодушен к этому», — отметил он.

Яблоневый сад стал одним из направлений сотрудничества лесопитомника и фонда «Зеленая планета», в рамках которого усилия организаций будут направлены на сохранение и популяризацию наследия советских ученых-селекционеров.

Ирина Исаева, дочь ученого Сергея Исаева и продолжатель его идей, провела мастер-класс для участников торжественной церемонии по посадке яблонь, отметив, что посаженные по правилам, они не будут бояться ни холодов, ни заморозков.

Под профессиональным руководством Исаевой на территории сада планируется высадить 300 яблонь.