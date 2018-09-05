5 осуществимых целей, которые ты можешь поставить себе во время беременности

Собираешься стать мамой? Поздравляем! Возможно, ты думаешь, что тебе нужно стать осторожней и во многом себя ограничить во время беременности. Но это не значит, что такой период жизни должен быть скучным и однообразным. Просто следует придерживаться некоторых правил. Мы собрали для тебя небольшой список вещей, которые нужно сделать во время беременности, чтобы, как и раньше, наслаждаться жизнью и подготовить себя к рождению малыша.

1. Нормализуй сон Во время беременности тело подвергается различным изменениям, которые, как правило, нарушают наш привычный сон. Увеличение размера живота дает большую нагрузку на спину и утяжеляет дыхание, что приводит к недосыпаниям. Поэтому тебе стоит привыкнуть к новой позе, если ты привыкла спать на животе или спине. Лучшая позиция для сна во время беременности — на боку. При этом спать лучше на левой стороне. Это увеличит приток крови и питательных веществ к плаценте и твоему ребенку. Если во время сна тебя беспокоят боли в спине, помести подушку под живот или между ног — это снимет напряжение. И помни, что беременным требуется от 8 до 10 часов на каждую ночь.

2. Посвяти время себе

Некоторые люди имеют неправильное представление о том, что быть родителем — означает жертвовать собой, своими интересами. Наличие детей не значит, что ты должна отказаться от того, что важно для тебя как личности. Ты должна оставаться активной, есть здоровую пищу, баловать себя и ходить на свидания с любимым человеком. Стань лучшей версией себя, чтобы быть хорошей мамой для своего ребенка. Запишись на йогу или гимнастику для беременных, аквааэробику или просто плавание в бассейне, это не только зарядит тебя положительной энергией, но и позволит поддержать физическую форму во время и после беременности.

3. Позаботься о красоте

Тебя беспокоит, что гормональные изменения могут повлиять на состояние твоей кожи? Не волнуйся, это естественно. Самое время перейти на натуральную и органическую косметику. Она безопасна и гипоаллергенна, выводит токсины и питает кожу витаминами. Ты можешь использовать косметические средства любых марок в соответствии с твоим типом кожи, но убедись, что в составе не указаны вредные химические вещества и сильные ароматизаторы. Если твоя беременность пришлась на летний период, используй солнцезащитные кремы, чтобы предотвратить появление пигментных пятен. Выбирай кремы, в составе которых отсутствует химическое вещество оксибензон. Оно может навредить твоему здоровью и вызвать нарушения в развитии плода.

4. Подготовь себя к родам

Запишись на курсы для беременных, чтобы лучше понимать процессы, происходящие в твоем организме. Обязательно обрати внимание, что в команде специалистов должны быть как минимум акушер-гинеколог, педиатр и перинатальный психолог — именно они помогут тебе правильно подготовиться к родам и не волноваться. Первая онлайн-школа «Мамин центр» — это место, куда ты можешь прийти с любым вопросом, пообщаться с молодыми мамами и теми, кто планирует ими стать. Занятия в школе ведут 4 специалиста: акушер-гинеколог, педиатр, психолог и консультант по грудному вскармливанию. После курсов ты будешь знать:

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5. Найди себе хобби

Беременность может стать идеальным временем для того, чтобы изучить что-то новое. У тебя появится еще одна возможность, чтобы познать свою личность. Кроме того, 9 месяцев твоей беременности будут последними, в течение которых ты будешь абсолютна свободна от радостей материнства. Живопись, вязание, скрапбукинг, фотография или садоводство не вызывают эмоционального напряжения и дают свободу воображению. Помни, если ты используешь краски, клей или другие материалы с химическим составом, обязательно выбирай нетоксичные продукты. Лучше всего избегать масляных красок, поскольку они сильно пахнут.