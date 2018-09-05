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Какие витамины помогут ребёнку пережить осень?
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Какие витамины помогут ребёнку пережить осень? 

АиФ Пермь 57 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Можно ли давать ребёнку витамины для профилактики, чтобы он пережил первый месяц школы? И какие витамины нужно принимать?
«Витамины и минеральные вещества необходимы ребёнку, если у него выявлен их недостаток, — отвечает врач аллерголог-иммунолог, доцент кафедры ПГМУ Дмитрий Шилов. — Чтобы оценить, нужны ли дополнительные витамины и минералы, необходим пищевой анамнез (сведения по питанию ребёнка). Его может составить педиатр или врач-диетолог. Анамнез покажет адекватность приёма пищи, различных витаминов, минералов и питательных веществ, включая витамин D и кальция. Как правило, у детей школьного возраста и подростков необходима коррекция витамина D. Им может потребоваться его ежедневный приём по 400 МЕ, он содержится в поливитаминных комплексах. У детей в активный период роста и формирования костной ткани также может быть недостаточность витамина D и кальция. Также нуждаются в дополнительном приёме витамина D дети и подростки с повышенным риском развития рахита и с дефицитом этого витамина. У таких детей наблюдается повышенная пигментация кожи, имеются хронические заболевания, связанные с недостаточной абсорбцией (усвоением) жира, например, кистозный фиброз и другие. Перед приёмом любых витаминов лучше проконсультироваться с врачом.
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