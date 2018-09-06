Подвинься, Анвар Хадид! Безумно красивый 16-летний сын Лиз Херли начал модельную карьеру

16-летний Дэмиан Херли подписал свой первый модельный контракт и готов покорять глянец и подиумы.

Дэмиан уже выходил на подиум и участвовал в рекламных съемках — и, конечно, его безумно необычная внешность не могла остаться не замеченной большими агентствами. В апреле ему исполнилось 16 лет, а уже в начале сентября он подписал свой первый модельный контракт с агентством Tess Model Management, где работает и его мама — актриса и модель Лиз Херли

Похоже, у красавчика Анвара Хадида появился серьезный молодой конкурент — у Дэмиана непримелькавшееся лицо и он обожает моделинг.

А как тебе внешность юного Херли?

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Фото:Instagram