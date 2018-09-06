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Подвинься, Анвар Хадид! Безумно красивый 16-летний сын Лиз Херли начал модельную карьеру
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Подвинься, Анвар Хадид! Безумно красивый 16-летний сын Лиз Херли начал модельную карьеру 

WMJ.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
16-летний Дэмиан Херли подписал свой первый модельный контракт и готов покорять глянец и подиумы.
Дэмиан уже выходил на подиум и участвовал в рекламных съемках — и, конечно, его безумно необычная внешность не могла остаться не замеченной большими агентствами. В апреле ему исполнилось 16 лет, а уже в начале сентября он подписал свой первый модельный контракт с агентством Tess Model Management, где работает и его мама — актриса и модель Лиз Херли.
Похоже, у красавчика Анвара Хадида появился серьезный молодой конкурент — у Дэмиана непримелькавшееся лицо и он обожает моделинг.
А как тебе внешность юного Херли?
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Фото:Instagram
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