10 крутых и сексуальных боди, которые сведут его с ума

Мы, девочки, всегда рады новым покупкам — после похода по магазинам у нас целый месяц не встает вопрос, что надеть. Платья, блузы, юбки, сумки — нам всегда мало. Но, скупая одежду и аксессуары, мы забываем о самом главном — о нижнем белье. Этот элемент одежды, конечно, никто не видит, кроме тебя и твоего партнера, однако иметь у себя в гардеробе несколько пикантных комплектов, определенно, стоит. Но, прежде чем бежать в магазин, прочитай статью — мы расскажем, какое боди подойдет именно тебе.

Прочь мифы

Немногие решаются купить боди, потому что считают, что этот вид нижнего белья очень неудобен. Но это совсем не так! Откинь все свои сомнения! Мы уверяем тебя: боди — это то, что тебе нужно. Невероятно удобное и одновременно очень сексуальное — это не просто нижнее белье, это оружие, которым ты можешь сразить наповал любого. «Боди стесняет движения» — один из мифов, которому безоговорочно верят многие девушки. На самом деле комбидресс, наоборот, повторяет все маневры твоего тела так, что ты не почувствуешь его на коже.

Кроме того, боди удобно носить как зимой, так и летом: в теплое время года оно позволяет коже дышать, а зимой согревает тебя от холода.

По фигуре

Надеемся, что мы тебя убедили — боди должно быть у тебя в гардеробе. Осталось определиться, какая модель подойдет именно тебе. Масс-маркет предлагает варианты на любой вкус, так что ты точно найдешь свой идеальный комплект.

Для стройных девушек с маленькой грудью подойдут комбидрессы с треугольным лифом. Кроме того, в моде естественность, так что не стоит покупать модели с пуш-апом. Наоборот, присмотри для себя легкие кружевные варианты с тонкими бретелями. Во-первых, они невероятно удобные: в боди с таким лифом ничуть не жарко, — а во-вторых, на теле такое белье выглядит очень соблазнительно.

Большая грудь тоже не повод отказываться от боди. Просто выбирай варианты с эффектом поддержки: это могут быть лифы с косточками или боди со вшитым бюстгальтером.

Никаких недостатков

Боди, в отличие от простых комплектов нижнего белья, обладает огромным преимуществом: оно способно скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. И это касается не только комбидрессов с моделирующим эффектом. Облегающее боди может скрыть лишние килограммы в области талии и сделать акцент на соблазнительных изгибах.

Если у тебя широкие бедра, то выбирай модели с яркими деталями в области груди — это могут быть рисунки, нежные кружевные вставки или контрастные детали. И, наоборот, если тебе нужно отвлечь внимание от большой груди, выбирай боди с необычными трусиками.

Что касается утягивающих моделей, то они вообще творят чудеса! Отрезные детали на лифе округляют грудь, вшитые шортики уменьшают объем нижней части тела — в таком белье ты точно почувствуешь себя уверенно, потому что не будешь волноваться из-за недостатков своей фигуры.

Глаза разбегаются

И хотя ты уже примерно решила, какое боди хочешь себе в коллекцию, придя в магазин, глаза разбегаются при виде совершенно разных моделей. Какую выбрать?

Во-первых, тебе стоит обратить внимание на материал. Конечно, если ты ищешь повседневное белье, выбирай то, которое выполнено из натуральных материалов. Хлопок в таком случае подойдет лучше всего.

Но если твоя цель — это визуальная красота, то останови свой выбор на соблазнительных кружевных комплектах. Они могут быть полностью просвечивающими или со вставками других тканей — все зависит от твоих предпочтений.

Кроме кружева, обрати внимание на шелк — боди из этого материала выглядит очень соблазнительно. Однако торопиться не стоит, сначала примерь. Из-за своего блеска шелк может привлекать внимание к недостатком фигуры, но если у тебя с этим все в порядке, то ничуть не сомневайся, в таком боди ты будешь великолепна!

Украшением твоего нижнего белья может стать и прозрачная тюль, и пикантная сетка — все зависит от того, готова ли ты облачиться в такой откровенный наряд.

Все цвета радуги

При выборе боди не стоит ограничиваться стандартными цветовыми решениями. Согласись, в основном нижнее белье мы покупаем двух оттенков — черный и белый. Может, в этот раз стоит поэкспериментировать?

Если у тебя светлая кожа и русые волосы, то тебе больше всего подойдут боди пастельных тонов — нежно-розовый, лиловый, классический нюд. Такое нижнее белье придаст тебе женственности и элегантности.

Рыжеволосым подойдут насыщенные оттенки — жгучий красный, сочный зеленый и темно-синий. С такой цветовой палитрой ты будешь еще более яркой — на такую девушку будет сложно не обратить внимания.

Обладательницам соблазнительного загара лучше выбирать боди теплых цветов — бордо, фиолетовый, кирпичный.

Как бы там ни было, всегда руководствуйся сердцем. Главное, чтобы в этом боди ты чувствовала себя уверенно. И хотя никто не увидит твое белье под одеждой, твоя походка будет говорить о том, что ты прекрасна.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб