Бывшая сотрудница полиции из Екатеринбурга завоевала титул «Мисс совершенство» на конкурсе красоты

8 сентября в Санкт-Петербурге состоялся финал конкурса «Северная Аврора», в котором приняли участие девушки и женщины с пышными формами. Подготовка к конкурсу шла все лето, и наконец-то на финальном вечере члены жюри определили победительниц. Обладательницей титула «Мисс совершенство» стала 29-летняя Анастасия Шатрова из Екатеринбурга, которая 11 лет работала в полиции, в патрульно-постовой службе, а потом решила поменять жизнь и работу.

— Самое главное — я заключила контракт с итальянским брендом одежды для женщин с пышными формами Elena Miro, — рассказала E1.RU Анастасия Шатрова. — Представители бренда сами выбрали, с кем будут работать в модельном плане. Я очень этим довольна, это была одна из моих целей, кроме короны.

Напомним, Анастасия Шатрова рассказывала E1.RU, что ее часто приглашают на показы одежды и нижнего белья для женщин с пышными формами. И после этого конкурса Анастасия хочет продолжить работать в этом направлении.

А в прошлом году в Екатеринбурге прошёл конкурс красоты для женщин с пышными формами «Полное совершенство». Мы показывали финал в прямом эфире.