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В районе Люблино снизилось число безнадзорных детей — Наталья Момзикова
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В районе Люблино снизилось число безнадзорных детей — Наталья Момзикова 

Управа района Люблино + ещё 1 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Количество безнадзорных несовершеннолетних в районе Люблино уменьшилось. Об этом на встрече главы управы района Люблино с жителями сообщила инспектор местной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Момзикова.
— За первую половину этого года в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступил 181 протокол об административных правонарушениях и 32 постановления об отказе в возбуждении уголовного и административного дела. За отчетный период случаев неисполнения родителями своих обязанностей, сопряженных с жестоким обращением с несовершеннолетними, на территории района Люблино не выявлено, — уточнила Наталья Момзикова.
По словам Момзиковой, в районе за текущий год провели 28 обследований жилищных условий неблагополучных семей. Также было совершено восемь проверок образовательных учреждений района. (мю)
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