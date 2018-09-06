В районе Люблино снизилось число безнадзорных детей — Наталья Момзикова

Количество безнадзорных несовершеннолетних в районе Люблино уменьшилось. Об этом на встрече главы управы района Люблино с жителями сообщила инспектор местной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Момзикова.

— За первую половину этого года в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступил 181 протокол об административных правонарушениях и 32 постановления об отказе в возбуждении уголовного и административного дела. За отчетный период случаев неисполнения родителями своих обязанностей, сопряженных с жестоким обращением с несовершеннолетними, на территории района Люблино не выявлено, — уточнила Наталья Момзикова.

По словам Момзиковой, в районе за текущий год провели 28 обследований жилищных условий неблагополучных семей. Также было совершено восемь проверок образовательных учреждений района. (мю)