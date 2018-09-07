Спасатели выпустили в лес найденную во дворе дома на юге Москвы змею 

Спасатели выпустили в лес ужа, найденного во дворе жилого дома на юге столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
«Как выяснилось, во дворе нашли не экзотическую змею, а обыкновенного ужа. Он приполз туда из соседней лесополосы. Сотрудники МЧС изловили змею и выпустили ее обратно в лес», — сказали в ведомстве.
Ранее источник Агентства «Москва» передавал, что во дворе дома на ул. Чертановская дворник заметил якобы большую экзотическую змею.