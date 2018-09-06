Ксению Собчак обвинили в безвкусице

Ксения Собчак выложила в Инстаграм фотографию, где позирует на фоне морского пейзажа и написала, что снова хочет туда, где плещутся игривые волны. Но подписчики не оценили ее романтического настроения.

Теледива выбрала для своего образа прозрачную блузку с узорным декором и черную юбку с разноцветными абстрактными принтами. Фолловеры назвали ее наряд безвкусным и отметили, что элементы одежды совсем не подходят друг к другу. Особенно возмутил хейтеров черный лиф, который отчетливо виден под прозрачной блузой. Эту деталь многие посчитали вульгарной и саркастически отметили, что такую маленькую грудь не стоит показывать.

Впрочем, были и те, кому образ понравился. Собчак даже сравнили с Верой Клейтон — героиней романа Агаты Кристи «Десять негритят».