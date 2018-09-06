Ещё
Ксению Собчак обвинили в безвкусице
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксению Собчак обвинили в безвкусице 

Russianshowbiz.info 21 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ксения Собчак выложила в Инстаграм фотографию, где позирует на фоне морского пейзажа и написала, что снова хочет туда, где плещутся игривые волны. Но подписчики не оценили ее романтического настроения.
Теледива выбрала для своего образа прозрачную блузку с узорным декором и черную юбку с разноцветными абстрактными принтами. Фолловеры назвали ее наряд безвкусным и отметили, что элементы одежды совсем не подходят друг к другу. Особенно возмутил хейтеров черный лиф, который отчетливо виден под прозрачной блузой. Эту деталь многие посчитали вульгарной и саркастически отметили, что такую маленькую грудь не стоит показывать.
Впрочем, были и те, кому образ понравился. Собчак даже сравнили с Верой Клейтон — героиней романа Агаты Кристи «Десять негритят».
Russianshowbiz.info: последние новости
Ирина Шейк показала фото без нижнего белья Джаред Лето шокировал поклонников откровенным снимком Стала известна настоящая причина развода Краско
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид19
Назван идеальный размер женской груди67
Раскрыта тайна отношений Агутина и Варум7
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение