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Неожиданно: кто примеряет одежду Ким Кардашьян перед ее выходами. А главное — зачем?
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Неожиданно: кто примеряет одежду Ким Кардашьян перед ее выходами. А главное — зачем? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Ким Кардашьян (37) для многих икона стиля. И, как оказалось, у телезвезды есть свои секреты, касающиеся выбора одежды.
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В недавнем интервью журналу People Ким призналась, что она нанимает моделей с такими же параметрами, как и у нее, чтобы те примеряли ее наряды перед тем, как телезвезда решит, в чем ей идти.
«Есть специальные модели — у нас есть девушки, размеры которых полностью совпадают с моими. Они примеряют всю одежду, фотографируются, надевают разные образы Yeezy по несколько часов в день», — поделилась Кардашьян.
Телезвезда также добавила, что в какой-то момент просто отправила весь гардероб в офис своего супруга Канье Уэста (41), чтобы команда стилистов и моделей составляла ее луки, а потом отправляла обратно то, что понравится Ким. «Это делает мою жизнь намного проще», — призналась Кардашьян.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neozhidanno-kto-primeryaet-odezhdu-kim-kardashyan-pered-ee-vyhodami-a-glavnoe-zachem/
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