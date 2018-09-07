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Собчак продлила лето за деньги
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Собчак продлила лето за деньги 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала отпускное фото из «жарких стран» и заметила, что дальше, когда наступит холодная осень и весна, насладиться теплым солнцем и морем можно будет только за деньги.
На фото Собчак продемонстрировала свой яркий наряд для прогулок — красный цельный купальник и белую накидку в красный горох от популярного российского дизайнера. Свой образ телеведущая дополнила классической соломенной шляпкой.
Читатели отметили, что Собчак заметно подтянула фигуру и выглядит в купальнике потрясающе. Многие читатели разделили грусть Ксении по поводу того, что лето закончилось, но рассказали, что также планируют отправиться на курорт позже, осенью и зимой.
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