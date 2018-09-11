Последний концерт под открытым небом пройдет в столичном «Аптекарском огороде» 15 сентября

Заключительный концерт под открытым небом с участием звезд оперы состоится 15 сентября в столичном «Аптекарском огороде», говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ

«В рамках фестиваля «Краски осени» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 15 сентября пройдет последний в 2018 году концерт под открытым небом — ночной классический гала-концерт на траве Classic Open Air Moscow фонда «Опера» Веры Кононовой», — говорится в сообщении.

Страстная «Хабанера» из оперы «Кармен», завораживающая ария Тоски из оперы «Тоска», «Тост Орловского» из оперетты «Летучая мышь», «Чардаш» Витторио Монти — эти и многие другие бессмертные произведения, исполняемые в самом цветущем месте Москвы, сделают летний вечер незабываемым.

Ночные классические концерты на траве стали проходить в «Аптекарском огороде» с лета 2016 года. Легендарные музыкальные вечера классической музыки Classic Open Air пришли в Москву из Берлина, где вызывают невероятный ажиотаж как среди населения, так и среди туристов.