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Последний концерт под открытым небом пройдет в столичном «Аптекарском огороде» 15 сентября
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Последний концерт под открытым небом пройдет в столичном «Аптекарском огороде» 15 сентября 

РИАМО + ещё 14 11 сентября 2018
Фото: РИАМО
Заключительный концерт под открытым небом с участием звезд оперы состоится 15 сентября в столичном «Аптекарском огороде», говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.
«В рамках фестиваля «Краски осени» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 15 сентября пройдет последний в 2018 году концерт под открытым небом — ночной классический гала-концерт на траве Classic Open Air Moscow фонда «Опера» Веры Кононовой», — говорится в сообщении.
В программе — шедевры Джузеппе Верди, Фредерика Шопена, Жоржа Бизе, Иоганна Штрауса, Джакомо Пуччини и других великих композиторов. Кроме того, зрители услышат «Московские окна» Тихона Хренникова и «Дорогие мои москвичи» Исаака Дунаевского в исполнении всех артистов концерта.
Страстная «Хабанера» из оперы «Кармен», завораживающая ария Тоски из оперы «Тоска», «Тост Орловского» из оперетты «Летучая мышь», «Чардаш» Витторио Монти — эти и многие другие бессмертные произведения, исполняемые в самом цветущем месте Москвы, сделают летний вечер незабываемым.
Ночные классические концерты на траве стали проходить в «Аптекарском огороде» с лета 2016 года. Легендарные музыкальные вечера классической музыки Classic Open Air пришли в Москву из Берлина, где вызывают невероятный ажиотаж как среди населения, так и среди туристов.
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