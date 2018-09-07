Ещё
Александра Маниович представила свою первую коллекцию одежды. Тебе понравится!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александра Маниович представила свою первую коллекцию одежды. Тебе понравится! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Дочь светской дамы Светланы Захаровой и героиня нашей рубрики «Новое поколение» Саша Маниович учится в одной из самых престижных школ дизайна — парижской Parsons, поэтому в родной Москве бывает редко. Но в этот раз у Саши был особенный повод, чтобы на несколько дней оторваться от учебы, — она приехала в Москву представить свою первую коллекцию Alex Maniovich x Girlpower.
Вместе с российским брендом Girlpower они создали коллаборацию, в которую вошло 10 вещей: кардиганы, тренчи, платья-миди, костюмы и блузки. Саша говорит, что старалась создать такие вещи, в которых можно проходить весь день: утром пойти на работу или учебу, а вечером, добавив аксессуары, отправиться на вечеринку или светское мероприятие.
все слайды
«Эта коллекция во многом про меня. Я сама не люблю переодеваться, поэтому решила и своим подругам, и клиентам облегчить задачу. Мы постарались оставить максимально доступные цены. Самый дорогой предмет коллекции — шерстяной костюм двойка, он стоит 16900 рублей», — говорит Саша. Кстати, на презентации коллекции Сашу поддержали подруги и мама.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/aleksandra-maniovich-predstavila-svoyu-pervuyu-kollektsiyu-odezhdy-tebe-ponravitsya/
Peopletalk: последние новости
Новые (и очень-очень милые) фотографии с отдыха Бейонсе и Джей Зи Как выглядит родная сестра Светланы Лободы? Эксклюзив. Анна Седокова о любви, сексе и порно
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка похудела до 17 кг и не может двигаться35
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби3
Знаменитости с психическими расстройствами1
В Сеть «утекли» откровенные снимки Кайли Миноуг15
Назван идеальный размер женской груди67
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение