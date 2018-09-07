Александра Маниович представила свою первую коллекцию одежды. Тебе понравится!

Дочь светской дамы Светланы Захаровой и героиня нашей рубрики «Новое поколение» Саша Маниович учится в одной из самых престижных школ дизайна — парижской Parsons, поэтому в родной Москве бывает редко. Но в этот раз у Саши был особенный повод, чтобы на несколько дней оторваться от учебы, — она приехала в Москву представить свою первую коллекцию Alex Maniovich x Girlpower.

Вместе с российским брендом Girlpower они создали коллаборацию, в которую вошло 10 вещей: кардиганы, тренчи, платья-миди, костюмы и блузки. Саша говорит, что старалась создать такие вещи, в которых можно проходить весь день: утром пойти на работу или учебу, а вечером, добавив аксессуары, отправиться на вечеринку или светское мероприятие.

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«Эта коллекция во многом про меня. Я сама не люблю переодеваться, поэтому решила и своим подругам, и клиентам облегчить задачу. Мы постарались оставить максимально доступные цены. Самый дорогой предмет коллекции — шерстяной костюм двойка, он стоит 16900 рублей», — говорит Саша. Кстати, на презентации коллекции Сашу поддержали подруги и мама.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/aleksandra-maniovich-predstavila-svoyu-pervuyu-kollektsiyu-odezhdy-tebe-ponravitsya/