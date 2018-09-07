Кафельников: «У меня столько известности, сколько нужно» 

Известный в прошлом российский теннисист, Олимпийский чемпионат 2000-го года в одиночном разряде Евгений Кафельников рассказал об отношении к своей популярности в эфире программы Александра Кузмака в студии Sport24.
"Я бы не сказал, что моя известность тяготит. Я себя комфортно чувствую. У меня ровно столько известности, сколько мне нужно. Мне не нужно больше, мне не нужно меньше. Думаю, известности у меня не прибавится. Меньше — может быть".
Также Кафельников высказал свое мнение о современных журналистах.
"Меня будет можно вытащить на интервью, если я увижу, что общаюсь с нормальным человеком, а не с некоторыми отморозками, которые у нас есть сейчас в полях журналистики", — сказал Кафельников.
Напомним, что Кафельников претендует на попадание в теннисный Зал славы, результаты голосования будут объявлены в январе.