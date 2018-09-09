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Билану дали странный совет
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Билану дали странный совет 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Дима Билан разместил в своем аккаунте Инстаграм фото, на котором сидит на полу полностью одетый, но босиком. Рядом с ним стоят две пары обуви — классические туфли и кроссовки. Певец в раздумьях, что ему выбрать и спрашивает совета у подписчиков.
Билана, который сейчас находится в сочи на фестивале «Новая волна», буквально закидали советами, по большей части — ироническими. Ему предложили идти, как есть, босым, надеть тапочки, резиновые шлепки с носками или даже резиновые сапоги, так как с Сочи сейчас идет дождь.
Из нестандартных решений можно отметить совет появиться на сцене в разной обуви, на правой ноге — ботинок, на левой — кроссовок. Были и серьезные рекомендации по поводу стиля.
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