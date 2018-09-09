Билану дали странный совет

Дима Билан разместил в своем аккаунте Инстаграм фото, на котором сидит на полу полностью одетый, но босиком. Рядом с ним стоят две пары обуви — классические туфли и кроссовки. Певец в раздумьях, что ему выбрать и спрашивает совета у подписчиков.

Билана, который сейчас находится в сочи на фестивале «Новая волна», буквально закидали советами, по большей части — ироническими. Ему предложили идти, как есть, босым, надеть тапочки, резиновые шлепки с носками или даже резиновые сапоги, так как с Сочи сейчас идет дождь.

Из нестандартных решений можно отметить совет появиться на сцене в разной обуви, на правой ноге — ботинок, на левой — кроссовок. Были и серьезные рекомендации по поводу стиля.