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Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы
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Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы 

Газета.Ru + ещё 68 5 часов назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал свой голос на выборах мэра Москвы на избирательном участке в столичном районе Раменки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что на время голосования российского премьера доступ на избирательный участок, расположенный в средней школе номер 1448 на улице Довженко, не был перекрыт или ограничен.
По имеющимся данным, Медведев, как и все избиратели, поставил свою подпись в журнале регистрации избирателей, взял бюллетень и направился в кабинку для голосования.
Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Избирательные участки будут открыты до 22.00 мск.
Ранее на выборах мэра Москвы уже проголосовал действующий глава российской столицы Сергей Собянин.
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