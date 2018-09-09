Ещё
Москвичка попыталась проголосовать дважды на выборах мэра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвичка попыталась проголосовать дважды на выборах мэра 

Российская Газета + ещё 128 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Выборы мэра в Москве проходят без серьезных нарушений. Любые попытки их дискредитировать оперативно пресекаются, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
По его словам, один из инцидентов произошел на участке N443. Женщина сначала проголосовала на «дачном» участке, затем вернулась в Москву и снова попросила бюллетень. Участковая комиссия после проверки документов выдать его отказалась.
— Я хотел предупредить всех шутников, которые хотят потренироваться на прочности избирательного законодательства: все заканчивается административной ответственностью, штрафом в 30 тысяч рублей, — сказал Горбунов. — А если речь о третьей попытке проголосовать, это уже уголовная ответственность с реальным сроком до трех лет. Поэтому я не рекомендую шутить с избирательным законодательством.
По словам Горбунова, членам участковых избирательных комиссий и полицейским поручено задерживать нарушителей, пытающихся повторно голосовать.
Российская Газета: последние новости
Британская пара "создала" себе внука после смерти единственного сына Влюбленные нижегородцы приплыли на избирательный участок на яхте Видео: Тигрята вызвали ажиотаж на избирательном участке в Барнауле
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость
Какие мышцы у мужчин нравятся женщинам больше всего23
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину7
«Долбаное ретро!»: мужчины оценивают женское белье13
Россиянка похудела до 17 кг и не может двигаться65
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение