Москвичка попыталась проголосовать дважды на выборах мэра

Выборы мэра в Москве проходят без серьезных нарушений. Любые попытки их дискредитировать оперативно пресекаются, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

По его словам, один из инцидентов произошел на участке N443. Женщина сначала проголосовала на «дачном» участке, затем вернулась в Москву и снова попросила бюллетень. Участковая комиссия после проверки документов выдать его отказалась.

— Я хотел предупредить всех шутников, которые хотят потренироваться на прочности избирательного законодательства: все заканчивается административной ответственностью, штрафом в 30 тысяч рублей, — сказал Горбунов. — А если речь о третьей попытке проголосовать, это уже уголовная ответственность с реальным сроком до трех лет. Поэтому я не рекомендую шутить с избирательным законодательством.

По словам Горбунова, членам участковых избирательных комиссий и полицейским поручено задерживать нарушителей, пытающихся повторно голосовать.