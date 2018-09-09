Нежное платье невесты и огромные букеты роз в форме сердец: Дениз Ричардс вышля замуж за Аарона Файперса

Пара устроила свадебную церемонию для самых близких в Малибу.

47-летняя Дениз Ричардс вышла замуж за своего давнего возлюбленного, актера Аарона Файперса. На невесте было нежное полупрозрачное платье-бюстье с длинной воздушной прозрачной юбкой со шлейфом.

Жених был одет непринужденно — в белую рубашку и серые брюки. Влюбленные обменялись клятвами у импровизированного алтаря, украшенного огромными букетами розовых роз в форме сердец. Для Дениз Ричардс этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за актером Чарли Шином. У Ричардс подррастают три дочери: 14-летняя Сэм, 13-летняя Лола и семилетняя Элоиза, которую Дениз удочерила.