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Нежное платье невесты и огромные букеты роз в форме сердец: Дениз Ричардс вышля замуж за Аарона Файперса
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Нежное платье невесты и огромные букеты роз в форме сердец: Дениз Ричардс вышля замуж за Аарона Файперса 

WMJ.ru 52 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Пара устроила свадебную церемонию для самых близких в Малибу.
47-летняя Дениз Ричардс вышла замуж за своего давнего возлюбленного, актера Аарона Файперса. На невесте было нежное полупрозрачное платье-бюстье с длинной воздушной прозрачной юбкой со шлейфом.
Жених был одет непринужденно — в белую рубашку и серые брюки. Влюбленные обменялись клятвами у импровизированного алтаря, украшенного огромными букетами розовых роз в форме сердец. Для Дениз Ричардс этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за актером Чарли Шином. У Ричардс подррастают три дочери: 14-летняя Сэм, 13-летняя Лола и семилетняя Элоиза, которую Дениз удочерила.
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