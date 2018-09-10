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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поддержали дочь в мини на вечере инфлюенсеров
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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поддержали дочь в мини на вечере инфлюенсеров 

Журнал ОК! 41 минуту назад
Сейчас звезд в Нью-Йорке можно встретить не только на показах в рамках Недели моды, но и на таких светских мероприятиях, как New Modern Swans Celebration журнала Town & Country. Главными гостями этого мероприятия, которое было организовано в честь молодых инфлюенсеров, стали Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас.
Фотография: REX/Shutterstock кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Звездная пара пришла на вечеринку ради своей 15-летней дочери Кэрис. Она вошла в число 50 юных, но влиятельных девушек в своей сфере. Индустрия Кэрис — это мода. И вот что она сказала об этом:
Мода всегда была важна для меня, потому что моя мама является иконой стиля для меня. Я всегда рассматриваю её гардероб. У неё есть абсолютно сумасшедшие вещи, как розовое кимоно с мехом и бахромой. Но это так здорово
Сама модница вступила на красную дорожку в очень (ну очень) коротком платье бежевого цвета.
Напомним, что в августе этого года Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь стали героинями нового выпуска журнала Town & Country и украсили обложку издания. Дочь знаменитой актерской пары не только позировала перед камерой, но и дала откровенное интервью. Как оказалось, жизнь Кэрис не такая беззаботная, как кажется на первый взгляд. Девочку постоянно терроризируют в школе из-за ее пожилого отца — Майкла Дугласа.
Люди постоянно говорили мне: «О, Кэрис, твой дедушка приехал за тобой», — поделилась девочка
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