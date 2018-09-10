Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поддержали дочь в мини на вечере инфлюенсеров

Майкл Дуглас. Сейчас звезд в Нью-Йорке можно встретить не только на показах в рамках Недели моды, но и на таких светских мероприятиях, как New Modern Swans Celebration журнала Town & Country. Главными гостями этого мероприятия, которое было организовано в честь молодых инфлюенсеров, стали Кэтрин Зета-Джонс

Фотография: REX/Shutterstock кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Звездная пара пришла на вечеринку ради своей 15-летней дочери Кэрис. Она вошла в число 50 юных, но влиятельных девушек в своей сфере. Индустрия Кэрис — это мода. И вот что она сказала об этом:

Мода всегда была важна для меня, потому что моя мама является иконой стиля для меня. Я всегда рассматриваю её гардероб. У неё есть абсолютно сумасшедшие вещи, как розовое кимоно с мехом и бахромой. Но это так здорово

Сама модница вступила на красную дорожку в очень (ну очень) коротком платье бежевого цвета.

Напомним, что в августе этого года Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь стали героинями нового выпуска журнала Town & Country и украсили обложку издания. Дочь знаменитой актерской пары не только позировала перед камерой, но и дала откровенное интервью. Как оказалось, жизнь Кэрис не такая беззаботная, как кажется на первый взгляд. Девочку постоянно терроризируют в школе из-за ее пожилого отца — Майкла Дугласа.

Люди постоянно говорили мне: «О, Кэрис, твой дедушка приехал за тобой», — поделилась девочка