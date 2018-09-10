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Лечение простуды у детей: современная медицина против бабушкиных рецептов
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Лечение простуды у детей: современная медицина против бабушкиных рецептов 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
За советами о том, как заботиться о здоровье ребенка, молодые родители идут не только к врачам, но и к знакомым, мамам и бабушкам. Они же зачастую обращаются к привычным методам лечения и профилактики болезней. Но такие способы могут не иметь реальных медицинских оснований и, более того, могут даже навредить ребенку. О бабушкиных рецептах лечения детей с точки зрения современной медицины рассказала корреспонденту «Социального навигатора» педиатр-пульмонолог Елена Орлова.
Беспокойство родителей о здоровье ребенка особенно обостряется в период наступления холодов. Связано это с тем, что осенью и зимой очень легко подхватить простуду. Эта тревога неудивительна, потому что с детства мы принимаем за аксиому негласное правило: если ты замерз, то обязательно заболеешь. Зачастую даже врачи разделяют мнение, что причина простуды — холод, а более «серьезное» заболевание, ОРВИ, — от вируса.
"Заболеваем мы в любом случае только от контакта с микробом, а не от холода, сквозняка или мороженого", — развеивает это распространенное заблуждение многих врачей и родителей педиатр Елена Орлова.
"Не сиди на сквозняке — продует!"
С детства привыкшие к бабушкиному «Не сиди на сквозняке — продует! » или «Надень носки, а то по ногам дует», мы точно так же укутываем и наших детей в шапки и шарфы и закрываем все окна в комнате. А когда у ребенка повышена температура, мы торопимся укрыть его теплым одеялом и максимально согреть. Педиатр-пульмонолог утверждает, что все эти методы не имеют никакого медицинского основания и, более того, могут навредить как во время болезни, так и при ее профилактике.
"Нет такого понятия, как «продуть», — говорит Елена. Сидя на сильном сквозняке, мы можем лишь застудить мышцы шеи, но простыть, как утверждает педиатр, — нет. Причиной респираторного заболевания может быть только вирус, который попадает в организм через грязные руки или контакт с больным человеком.
"Пытаясь оградить ребенка от холода, мы упускаем важность защиты от микробов, а именно гигиенических мер. Нет вируса — нет болезни даже на холоде! Есть вирус — заболеем даже летом в шарфике и шапочке!", — утверждает детский врач.
Кстати, интересно, что, несмотря на миф о простуде от холода, бабушкино предупреждение «Не дыши ртом, дыши носом, а то заболеешь» обоснованно. В горле нет такой защиты, как в носу: при вдыхании через него воздух согревается и очищается. Если ребенок не адаптирован к перепадам температур, сосуды слизистой сужаются, нос закладывает, он начинает дышать через рот и в результате может переохладиться или поймать вирус.
В норме, по словам врача, взрослые заболевают нечасто, потому что их иммунная система тренировалась всю жизнь, начиная с детского сада и школы. Но у маленького ребенка организм знаком еще не со всеми микробами, поэтому риск заболеть выше.
"По-хорошему, ребенок должен больше соприкасаться с новыми микробами, что необходимо для нормального развития его иммунной системы, но родители стараются максимально предотвратить это, так как этот процесс сопровождается соплями, температурой и другими неудобствами", — рассказывает педиатр.
"Руки мыл?"
Доктор указывает, что наилучший метод профилактики инфекций, в частности ОРВИ, — это мытье рук. Но врач предупреждает, что стремление к чистоте не должно переходить в гермофобию, то есть боязнь микробов. По словам педиатра, тотальная чистота, при которой стерилизуются соски, бутылочки и игрушки, полы моются с хлоркой, а ребенка обрабатывают спиртовым антисептиком, действительно защищает от некоторых микробов, но это не дает иммунной системе знакомиться с разными бактериями и, соответственно, правильно формироваться.
Уже заболевшему ребенку педиатр рекомендует в первую очередь свежий воздух — для этого родителям необходимо как можно чаще проветривать помещение. Более того, если у ребенка высокая температура, то перегрев может поднять ее.
Наиболее комфортной температурой для слизистой оболочки дыхательных путей, то есть носа, горла и легких, современная медицина считает +20°. Кроме того, необходима достаточная влажность — выше 40%. При такой температуре слизистая полноценно выполняет свои функции, в том числе защитные — против вирусов. Высокая же температура воздуха пересушивает слизистую, что, наоборот, повышает риск заболевания.
Кроме того, как утверждает Елена, в закаливании, например контрастном душе или обтирании снегом, нет никакой необходимости, если ребенок ведет нормальный образ жизни: в его комнате подходящая температура, он регулярно гуляет на свежем воздухе, играет в подвижные игры.
"Если простуду лечить, она пройдет за неделю, а если нет — за семь дней"
По словам педиатра, ни одно лекарство не способно вылечить от простуды, и если вирус уже попал в организм, его ничем не остановить. Ни чай с лимоном и малиновым вареньем, ни чеснок с соком алоэ не обладают волшебными свойствами. При этом врач допускает, что тот же чай с медом может оказывать смягчающий эффект при першении в горле, но не более того. В любом случае самое главное, по совету Елены, — это напоить ребенка любыми способами, и лучше всего, если это будет вода, а не компот.
"Если вирус уже попал в организм, никаким вмешательством мы уже не можем его остановить. В 99% случаев насморк проходит сам в течение 7-14 дней", — говорит врач.
Поскольку антибактериальных и противовоспалительных свойств чесноку и луку не хватает для лечения вируса, кормить ими ребенка или капать ему в нос жгучий сок алоэ, по мнению педиатра, не имеет смысла. «Тем более вешать на шею коробочки с чесноком „для профилактики“, — улыбается Елена.
Для облегчения состояния как ребенка, так и взрослого при простуде доктор рекомендует обильное питье, увлажнение воздуха, проветривание, минимальное вмешательство в понижение температуры и капли в нос при заложенности. „Этого вполне достаточно“, — утверждает врач.
Следовать народным советам в лечении простуды или нет — личное дело каждого, но главное, чтобы рецепты бабушек были в удовольствие, будь то чай с медом или малиновое варенье. А вот если методы лечения неприятнее, чем сама простуда, то игра, по мнению доктора, не стоит свеч.
Беседовала Ольга Дадыкина
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