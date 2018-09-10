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Как и где покупать хорошую детскую одежду?
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Как и где покупать хорошую детскую одежду? 

Мир24 1 час назад
Детская одежда — важный атрибут, позволяющий создать стильный образ даже самому маленькому крохе. К счастью, благодаря изобилию товаров в магазинах, решить данную задачу под силу любому заботливому родителю. О том, как и где лучше покупать вещи для маленького модника, читайте ниже.
Где лучше делать покупку?
Несмотря на изобилие прилавков, этот вопрос продолжает интересовать родителей. Итак, куда же отправляться за покупкой? Однозначно не на стихийный рынок! Во-первых, в таких местах высока вероятность приобретения дорогого товара низкого качества. А, во-вторых, правила хранения изделий на рынках соблюдаются продавцами далеко не всегда. Поэтому для таких целей лучше выбрать специализированный магазин одежды, в котором к условиям реализации и выбору товара подходят основательно. Более того, благодаря разнообразию ассортимента здесь можно сразу купить все необходимое, что особенно удобно для мам, у которых двое и более детей.
Также, вбирая магазин, не забудьте убедиться в том, что имеете дело с продавцом с достойной репутацией. Проверить этот момент можно, ознакомившись с отзывами покупателей, оставленными на сторонних форумах.
Как правильно выбрать размер?
Если вы покупаете одежду в обычном магазине и можете примерить ее на ребенка, проблема отпадает сама собой. Если же местом покупки является интернет магазин, ситуация немного усложняется. В этом случае можно воспользоваться размерной таблицей или советом продавца-консультанта. Бывает так, что определиться с выбором размера довольно сложно. В подобной ситуации лучше выбрать вещь немного большего размера. Из-за того, что дети быстро растут, такое изделие обязательно пригодится маленькому моднику в скором времени.
Выбор ткани
Обычно эту информацию продавец указывает в интернет-каталоге или на карточке товара, установленной на витрине магазина. Лучше делать выбор в пользу натуральных тканей. Но если вам понравилось изделие, в составе которого присутствуют синтетические волокна, можно приобрести и его. Но желательно, чтобы их содержание все же было минимальным. Это объясняется повышенной чувствительностью детской кожи, а также чрезмерной подвижностью маленьких непосед. Благодаря эксплуатационным особенностям натуральных тканей ребенку в такой одежде будет комфортно.
Надеемся, что наши советы помогут вам выбрать тот самый магазин, ассортимент которого будет полностью соответствовать ваши предпочтениям!
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