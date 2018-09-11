Ещё
Жена Александра Реввы создает коллекцию платьев в честь дочерей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Александра Реввы создает коллекцию платьев в честь дочерей 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Девочки сами продемонстрируют наряды на модном показе.
Шоумен, комедийный актер и телеведущий Александр Ревва уже несколько лет счастливо живет в браке с любимой женой Анжеликой и вместе с ней воспитывает двух дочек — Алису и Амели. Девочки вместе с мамой стараются не оставаться в тени знаменитого папы. Так, Анжелика призналась СМИ, что она создает коллекцию прекрасных платьев в честь дочек, а Алиса и Амели представят одежду на модном показе.
Я готовлю коллекцию роскошных платьев. Над названием даже думать не пришлось — Amelie&Alisa. Первая линейка выйдет в сотрудничестве с известным российским брендом дизайнерской одежды для детей «L’erede». Дебютный показ пройдет на Московской неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в октябре,
— рассказала «СтарХиту» Анжелика Ревва.
Через три недели Алиса и Амели также снимутся в лукбуке для новой коллекции. По словам Анжелики, каждый наряд отшивается вручную. Александр Ревва увлечению супруги рад и не вмешивается в ее дела.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)
21 Июн 2018 в 9:22 PDT  Напомним, Александр Ревва и его жена Анжелика живут в браке с апреля 2007 года. Помимо 10-летней Алисы, супруги воспитывают 5-летнюю малышку Амели. Пара не скрывает своих детей от общественности, охотно выкладывая в социальные сети их фотографии и видео. У девочек даже есть собственные аккаунты в социальных сетях.
Фото и видео: Instagram / @arthurpirozhkov
Letidor.ru: последние новости
Мария Порошина поделилась фото со старшей дочерью Муж Пелагеи поделился нежным фото с женой и дочкой 9 исторических личностей, которые вступили в брак с родственниками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Взял меня девочкой и обманул»51
Вещи, которые приносят беду8
208 лет: самый долгий брак на планете
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость43
Некрасивые знаменитости, покорившие весь мир17
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение