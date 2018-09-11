Жена Александра Реввы создает коллекцию платьев в честь дочерей

Девочки сами продемонстрируют наряды на модном показе.

Шоумен, комедийный актер и телеведущий Александр Ревва уже несколько лет счастливо живет в браке с любимой женой Анжеликой и вместе с ней воспитывает двух дочек — Алису и Амели. Девочки вместе с мамой стараются не оставаться в тени знаменитого папы. Так, Анжелика призналась СМИ, что она создает коллекцию прекрасных платьев в честь дочек, а Алиса и Амели представят одежду на модном показе.

Я готовлю коллекцию роскошных платьев. Над названием даже думать не пришлось — Amelie&Alisa. Первая линейка выйдет в сотрудничестве с известным российским брендом дизайнерской одежды для детей «L’erede». Дебютный показ пройдет на Московской неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в октябре,

Через три недели Алиса и Амели также снимутся в лукбуке для новой коллекции. По словам Анжелики, каждый наряд отшивается вручную. Александр Ревва увлечению супруги рад и не вмешивается в ее дела.

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Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)

21 Июн 2018 в 9:22 PDT Напомним, Александр Ревва и его жена Анжелика живут в браке с апреля 2007 года. Помимо 10-летней Алисы, супруги воспитывают 5-летнюю малышку Амели. Пара не скрывает своих детей от общественности, охотно выкладывая в социальные сети их фотографии и видео. У девочек даже есть собственные аккаунты в социальных сетях.

Фото и видео: Instagram / @arthurpirozhkov