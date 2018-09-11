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Похищенного цыганкой мальчика 11 лет спустя нашли в другом конце России
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Похищенного цыганкой мальчика 11 лет спустя нашли в другом конце России 

Lenta.ru + ещё 5 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Волгограде нашли подростка, украденного 11 лет назад из омской семьи. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Как говорится в сообщении, в районный отдел полиции обратилась женщина и рассказала, что в гости к ее сыну пришел 15-летний подросток, с которым они вместе занимаются в кружке игры на гитаре. Мальчик пожаловался на семейные ссоры и рассказал, что живет в приемной семье — будто бы еще в детстве его вывезли из другого города и не дают общаться с родной матерью. Он признался, что никогда не учился в школе и не умеет читать и писать.
Оперативники выехали по адресу, где проживала семья, и встретились с семьей подростка. Проживавшая в квартире женщина призналась, что не рожала ребенка, а много лет назад забрала его у жительницы Омска.
Как пишет V1.ru, мальчика зовут Костя, он был похищен цыганской семьей и все 11 лет скитался с ней по съемным квартирам, а родная мать все это время занималась его поисками и обращалась в ток-шоу на федеральных телеканалах. Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение женщины.
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