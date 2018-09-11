Больно и ничего нельзя есть. Десять мифов о грудном вскармливании

Меньше ли молока в маленькой груди и что влияет на лактацию — «АиФ-Черноземье» попросил врача-педиатра Воронежской детской поликлиники №2 Анну Иванову развенчать или подтвердить мифы, которые возникли вокруг кормления ребенка грудным молоком.

Миф первый. Сочетать грудное молоко и прикорм — вредно

«Грудное молоко — это самый полезный продукт для растущего организма, имеет сбалансированный состав, хорошо усваивается и экономически выгоден. Особенно рекомендуется кормить грудным молоком малыша в первые полгода, до начала прикорма. Но, когда ребенку начинают давать прикорм, не значит, что нужно отказываться от груди. Молоком можно кормить ребенка и до двух лет, и старше. Конечно, со временем количество грудного вскармливания уменьшается, потому что ребенок начинает получать основную пищу. Тогда кормить грудью можно, например, утром и перед сном. Это позволит маме выйти на работу, а ребенку находиться в яслях».

Миф второй. Кормление грудью не приносит пользу матери

«Кормление грудью полезно не только ребенку, но и матери. Гормон, который стимулирует лактацию, благотворно влияет на женский организм, способствует хорошему настроению, положительно отражается на внешнем виде женщины — коже, волосах. А еще сдерживает наступление нежелательной беременности».

Миф третий. Молока может не быть после тяжелых родов

«Молока может не быть из-за проблем как со стороны матери, так и ребенка. Например, при тяжелых или преждевременных родах, из-за патологии ребенка, либо обострения хронических заболеваний у матери».

Миф четвертый. После операции кесарево сечение молоко может не появиться

«Кесарево не влияет на наличие молока у женщины. Возможно, молоко появится чуть позже, чем у женщин с естественными родами. Но все равно, рано или поздно, гормональный фон стабилизируется, и молоко будет».

Миф пятый. В маленькой груди не будет молока

«Размер молочной железы не влияет на количество молока. На это влияет количество альвеол в груди. Их может быть одинаково в большой и маленькой груди».

Миф шестой. Кормление грудью — это всегда больно

«Если делать все правильно, то никаких болевых ощущений, трещин сосков, маститов и прочих неприятностей у матери не будет. Нужно следить, чтобы ребенок во время кормления заглатывал не только сосок, но и околососковый кружок, чтобы был прижат плотно к матери, чтобы малыш широко открывал рот, а его нижняя губа была выдвинута».

Миф седьмой. Грудное вскармливание портит форму молочной железы

«Опять же, если все делать правильно, то кормление грудью не отразится на ее форме. Могут быть определенные изменения — например, растяжки или пигментация. Это происходит из-за того, что грудь быстро увеличивается, и эластичность кожи не успевает обеспечивать быструю адаптацию. В любом случае, женщина должна, в первую очередь, думать не об этом, а о том, что лучше ее молока для ребенка ничего нет».

Миф восьмой. При кормлении грудью практически ничего нельзя есть

«Конечно, мама должна следить за тем, что она кушает, отказаться от вредных привычек — курения, алкоголя. Нужно правильно питаться, чтобы получать необходимый витаминный состав. Более строгая диета ждет маму в первые месяцы жизни ребенка, когда он только начинает адаптироваться к внешним условиям. Тогда женщина должна избегать тех продуктов, которые могут вызвать аллергию у ребенка, либо спровоцировать заболевание желудочно-кишечного тракта — колики, вздутие живота. Нужно ограничить прием цитрусовых, газировки, кофе, консервов и др. Потом можно постепенно расширять список продуктов. Например, утром съесть маленький кусочек апельсина и посмотреть за реакцией ребенка в течение дня. Если проблем не возникло, то можно этот продукт употреблять и дальше».

Миф девятый. Конкретный продукт может увеличить количество и качество грудного молока

«В первую очередь, за лактацию отвечает совместная работа мамы и ребенка. Начало лактации стимулирует кормление ребенка в первые полчаса-час после родов. Впоследствии чем больше и чаще ребенок будет сосать грудь, тем больше у мамы будет выделяться молока. Чтобы оно было достаточной жирности, женщина должна сбалансировано питаться. Пить одну водичку нельзя».

Миф десятый. Молочные смеси — это зло «Если мама имеет возможность кормить ребенка грудью, то она должна забыть о смесях. Конечно, легче купить баночку со смесью. Но к этому способу можно прибегать только в том случае, если у женщины нет своего молока. При таком раскладе мама должна обратиться к врачу, чтобы он помог ей с выбором смесей. При грудном вскармливании необоснованное введение смесей опасно тем, что малыш может не захотеть «напрягаться». Его научили легким способом получать молоко, зачем тогда ему сосать грудь? Так что при вынужденном докармливании нужно давать ребенку молоко с ложечки, либо с пипетки».