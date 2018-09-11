Глава Роспотребнадзора заявила о намерении пересмотреть рацион питания в школах и садах

Роспотребнадзор озаботился о вопросах питания в общеобразовательных детских учреждений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что питание в детских садах и школах должно быть не только полноценным, но и нравится детям, Поэтому в ближайшее время ведомство займется проработкой жатого вопроса с технологами, организаторами питания, а также с руководством детских учреждений.

Мало полноценную еду приготовить, надо, чтобы ребенок ее еще и съел, чтобы она для ребенка была привлекательна. Надо, чтобы ребенок получил это питание. Не только, чтобы школа отчиталась, что столько-то детей охвачено горячим питанием, а чтобы этот охват включал и попадание пищи в организм ребенка,

Также глава ведомства отметила, что еда должна быть полноценной по рациону и соответствовать запросам детей. Анна Попова сообщила, что для каждого региона страны должны быть свои требования к питанию.

Нужно определить сегодняшнее положение дел в потребностях в жирах, в углеводах в разных регионах страны. Они разные. И такой работы не проводилось уже очень давно.

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