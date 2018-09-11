Ещё
Глава Роспотребнадзора заявила о намерении пересмотреть рацион питания в школах и садах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава Роспотребнадзора заявила о намерении пересмотреть рацион питания в школах и садах 

Letidor.ru + ещё 6 26 минут назад
Фото: Letidor.ru
Роспотребнадзор озаботился о вопросах питания в общеобразовательных детских учреждений.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что питание в детских садах и школах должно быть не только полноценным, но и нравится детям, Поэтому в ближайшее время ведомство займется проработкой жатого вопроса с технологами, организаторами питания, а также с руководством детских учреждений.
Мало полноценную еду приготовить, надо, чтобы ребенок ее еще и съел, чтобы она для ребенка была привлекательна. Надо, чтобы ребенок получил это питание. Не только, чтобы школа отчиталась, что столько-то детей охвачено горячим питанием, а чтобы этот охват включал и попадание пищи в организм ребенка,
— рассказала Попова в разговоре с «РИА Новости».
Также глава ведомства отметила, что еда должна быть полноценной по рациону и соответствовать запросам детей. Анна Попова сообщила, что для каждого региона страны должны быть свои требования к питанию.
Нужно определить сегодняшнее положение дел в потребностях в жирах, в углеводах в разных регионах страны. Они разные. И такой работы не проводилось уже очень давно.
Фото: shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
Николай Басков удивил поклонников фото с отцом Анфиса Чехова показала редкие фото своей семьи Дочь Александра Серова заступилась за отца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Романы супермоделей 90-х, о которых мы забыли3
Вещи, которые приносят беду10
Летучая сразила экстремальным декольте29
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость43
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение