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В Белгороде возбудили дела из-за смерти новорожденных в роддоме
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В Белгороде возбудили дела из-за смерти новорожденных в роддоме 

РИА Новости + ещё 5 54 минуты назад
ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Следствие возбудило уголовные дела в связи с гибелью новорожденных в перинатальном центре городской больницы №2 Белгорода, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку опубликованной в интернете информации о случаях гибели в 2018 году новорожденных в перинатальном центре больницы №2 Белгорода. По данным следствия, на прием к заместителю руководителя следственного управления СК по Белгородской области Михаилу Селюкову пришли три семьи, потерявшие летом этого года в перинатальном центре своих детей.
"Внимательно выслушав заявителей, изучив их доводы и пожелания, заместитель руководителя дал указание о возбуждении уголовных дел по фактам гибели новорожденных, даче конкретных поручений следователям и руководству следственного отдела по городу Белгород. Вопросы, возникшие у заявителей по медицинской документации и о причинах смерти их младенцев, будут в полной мере учтены при назначении комплексных экспертиз", — говорится в сообщении.
Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева, дела возбуждены по статье «причинение смерти по неосторожности», санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
"В рамках возбужденных уголовных дел следствие располагает наиболее широкими полномочиями для установления всех обстоятельств произошедшего, может провести максимально полный комплекс следственных действий и экспертиз", — отмечает следственное управление.
По его данным, организована проверка в отношении должностных лиц перинатального центра по организации медицинской помощи.
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