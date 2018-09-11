В Волгоградской области всё больше детей страдает ожирением: полезные факты и советы диетологов 

Роспотребназор бьёт тревогу в связи с увеличением числа жителей Волгоградской области, страдающих лишним весом и неутешительной статистикой растущего детского ожирения.
— В 2017 году в волгоградском регионе зарегистрировано 8374 новых случаев ожирения, — пояснили V1.ru в региональном управлении Роспотребнадзора. — Из них 2195 случаев заболеваемости отмечается у детей и 633 случая у подростков.
Если сравнить в целом по стране, то детское ожирение в Волгоградской области превышает среднестатистические показатели.
— У нас страдают ожирением 537,7 юных волгоградцев при расчёте на 100 тысяч детей, — пояснили в ведомстве. — А по России этот показатель составляет 363,3. По подросткам ситуация немного лучше, но также выше среднего показателя: 929,5 против 733,4.
Восемь из десяти детей с лишним весом остаются с ним на всю жизнь. Во взрослом возрасте зачастую они страдают от ожирения.
Согласно зарубежным исследований, 51% родителей уверены, что лишний вес и даже ожирение ребенка только временная проблема и с возрастом исчезнет. Каждый седьмой родитель ребенка с нормальным весом переживает из-за его излишней худобы. По наблюдениям врачей, российская картина схожа с западной.
— Нам до сих пор «аукаются» голодные послевоенные годы, в которые пришлось расти нашим бабушкам и дедушкам, — сообщила V1.ru диетолог Татьяна Мещерякова. — Это чисто психологическая проблема. Испытав на себе отсутствие еды, человек боится пережить это ещё раз и будет всеми средствами стараться оградить от этого своих родных. Отсутствие аппетита у ребенка для них — тревожный сигнал: «Почему не ешь? Ты что, заболел?».
Негативно влияет на детей привычка взрослых заставлять детей съедать все до конца. При снижении физических нагрузок у современных детишек, калорийность пищи увеличилось — считают диетологи.
— Сегодняшние дети по большей части сидят. За школьной партой, дома, выполняя уроки, потом за компьютером. Уровень физической нагрузки очень низкий, — говорит Татьяна Мещерякова. — Дети стали реже бывать на свежем воздухе, гулять, играть в подвижные игры. Школьные занятия физкультурой не дают растущему организму достаточной активности, да и от них многие родители сейчас пытаются отказаться. Кроме того, в моду вошли дешевые калорийные продукты фаст-фуд. Раньше всего этого не было, соответственно не было и проблемы.
Врачи выделяют две формы ожирения.
— Оно бывает первичное и вторичное, — пояснила гастроэнтеролог Наталья Купер. — Вторичное связано с развитием различных заболеваний, которые приводят к гормональным нарушениям. В свою очередь, первичное ожирение подразделяется на алиментарное, которое связано с перееданием, и наследственное. Если один из родителей имеет склонность к полноте, то с вероятностью 30% ребенок будет иметь лишний вес. Если оба родителя тучные, то вероятность ожирения у ребенка возрастает до 60%.
Медики и диетологи советуют родителям корректировать состояние своего чада с помощью рационального питания и физических упражнений, которые с возрастом должны войти в привычку.
— Ожирение от переедания редко наносит урон здоровью и с возрастом, чаще всего, проходит само. Но если к 10–12 годам ребенок не «вытянулся», сохранил лишний вес и продолжает его набирать, это повод обратиться к эндокринологу.
Полезные факты о советы борьбы с детским ожирением:
— Недостаточное питание матери во время беременности повышает вероятность у последующих двух поколений развития ожирения и диабета.
— Родители, должны приучать своих чад к здоровой пище уже с младенчества. Основы пищевых привычек человека закладываются ещё до того, как ребенок научится ходить, а любовь к вредным продуктам прочно закрепляется в чуть более позднем возрасте.
— Если пить сладкую газировку часто и в больших количествах, проблемы со здоровьем гарантированы.
— Систему питания, складывающуюся годами, сложно побороть за несколько дней. Следует переходить на здоровую сбалансированную пищу постепенно.
— Наличие лишних килограммов отражается на умственных способностях детей. Они хуже других концентрируются на выполнении конкретной задачи.
— Занятия спортом активируют работу головного мозга детей. Физически активные школьники лучше остальных справляются с учебными заданиями.
— Здоровая домашняя пища снижает вероятность развития диабета на 13%. Злоупотребление продуктами быстрого питания, напротив, многократно повышает риск развития ожирения и метаболических расстройств.