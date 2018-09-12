Дочь Мадонны дебютировала на подиуме. В очень странном наряде 

В отличие от остальных детей знаменитых родителей Лурдес Леон не появляется в светских хрониках и звездой стритстайла она тоже не стала. Судя по всему 21-летняя дочь Мадонны решила исправить ситуацию и попробовала свои силы в модельной индустрии. Девушка прошлась по подиуму в рамках показа Gypsy Sport на Неделе моды в Нью-Йорке. Дебют оказался эффектным. Лурдес появилась на шоу в бра из цепочек и ракушек и рваных джинсах. Была ли это разовая акция или Лурдес будет развивать свою карьеру в этом ключе покажет время.