Небритые ноги и зеленые перья в волосах: дочь Мадонны дебютировала на подиуме

21-летняя дочь певицы Мадонны Лурдес вышла на подиум в своем первом модном показе — и традиционно шокировала всех.

Лурдес Леон поучаствовала в показе Gypsy Sport в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Она вышла на подиум с огромными зелеными перьями в волосах, в разорванных широких джинсах и с небритыми ногами, оставшись верной своим идеям бодипозитива даже во время fashion-шоу.

Лурдес также не выщипывает брови и не бреет подмышки, находя эти процедуры излишними. А как ты относишься к таким проявлениям свободы тела?

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Фото:Instagram