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Небритые ноги и зеленые перья в волосах: дочь Мадонны дебютировала на подиуме
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Небритые ноги и зеленые перья в волосах: дочь Мадонны дебютировала на подиуме 

WMJ.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: WMJ.ru
21-летняя дочь певицы Мадонны Лурдес вышла на подиум в своем первом модном показе — и традиционно шокировала всех.
Лурдес Леон поучаствовала в показе Gypsy Sport в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Она вышла на подиум с огромными зелеными перьями в волосах, в разорванных широких джинсах и с небритыми ногами, оставшись верной своим идеям бодипозитива даже во время fashion-шоу.
Лурдес также не выщипывает брови и не бреет подмышки, находя эти процедуры излишними. А как ты относишься к таким проявлениям свободы тела?
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Фото:Instagram
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