40 волонтёров не могут найти пропавшего пермяка уже третьи сутки

С 12 сентября в Перми идут поиски 32-летнего Дениса Григораша. Мужчина пропал после того, как около 11 часов утра уехал в направлении магазина «Леруа Мерлен».

«Камеры видеонаблюдения магазина зафиксировали, что Денис действительно заходил в магазин и какое-то время находился в нём, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в поисковом отряде «Лиза Алерт». — Затем он вышел на улицу и ушёл в неизвестном направлении. Примерно в это же время супруга в последний раз разговаривала с ним по телефону, затем он перестал брать трубку, а вскоре номер стал недоступен».

Были очевидцы, которые встречали похожего человека в районе Универсама на улице Борчанинова. Волонтёры просмотрели видео с камер наблюдения, но картинка была нечёткая и сказать точно, он это был или просто похожий человек, нельзя.

Звоник от очевидцев поступают. Кто-то говорит, что видел похожего на Дениса человека в автобусе, другие сообщают, что похожий человек был в центре металлокровли. Все эти сообщения проверяются, но достоверной информации у поисковиков так пока и нет. И до сих пор непонятно, в каком районе города необходимо прочёсывать местность, чтобы найти его.

В поисках пропавшего мужчины участвуют около 40 волонтёров, они расклеивают ориентировки и проверяют сообщения. Сейчас самая главная помощь для них — помощь репостами, чтобы как можно больше людей узнало о том, что мужчину ищут. Важна и расклейка ориентировок. Если у вас есть такая возможность — распечатайте опубликованную ориентировку и расклейте её рядом с домом или местом работы.