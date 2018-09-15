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В Перми нашли погибшим пропавшего 32-летнего мужчину
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В Перми нашли погибшим пропавшего 32-летнего мужчину 

АиФ Пермь + ещё 13 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми завершены поиски пропавшего 12 сентября 32-летнего скульптора-керамиста.
«Мужчина найден погибшим утром 15 сентября в Балатовском парке», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Что именно стало причиной смерти — пока не известно. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Для поисков мужчины была организована масштабная операция. Более 60 сотрудников МВД, кинологическая служба и десятки волонтёров искали пропавшего.
Напомним, супруга разместила пост с просьбой о помощи в поисках 12 сентября. Её муд утром уехал в магазин, но после 11 часов перестал выходить на связь.
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