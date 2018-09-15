В Перми нашли погибшим пропавшего 32-летнего мужчину

В Перми завершены поиски пропавшего 12 сентября 32-летнего скульптора-керамиста.

«Мужчина найден погибшим утром 15 сентября в Балатовском парке», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Что именно стало причиной смерти — пока не известно. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Для поисков мужчины была организована масштабная операция. Более 60 сотрудников МВД , кинологическая служба и десятки волонтёров искали пропавшего.

Напомним, супруга разместила пост с просьбой о помощи в поисках 12 сентября. Её муд утром уехал в магазин, но после 11 часов перестал выходить на связь.