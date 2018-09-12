«У нее нетоварный вид». Нижегородец стал обвинителем на шоу «Модный приговор»

Героиней сегодняшнего выпуска шоу «Модный приговор» стала организатор мероприятий из Москвы 45-летняя Юлия Панчикова. В трижды разведенную женщину привел на шоу нижегородец Олег Кузин.

Юлия после первого несчастного брака стала жить с девизом: «Не ходите девки замуж за богатого». Тогда ей приходилось следить за собой и своим весом, а после развода она перестала придавать этому значение, поправилась на 25 кг, сменила красивые платья и каблуки на балахоны и кроссовки. Но утверждает, что сейчас она чувствует себя свободным, счастливым человеком, а в такой одежде ей просто удобно.

— Ты разжирела, — прямо заявляет ее друг и коллега Олег. — А человек, который развелся в третий раз — не может быть счастлив. Мне стыдно ходить с тобой на тусовки, выкладывать совместные селфи… Такое ощущение, что ты сходила в какую-то секту брошенных женщин.

Эксперты шоу поняли посыл друзей героини, что «у нее нетоварный вид». А ее гардероб назвали «трикотажным беспределом».

— Героиня много добилась сама, заработала хорошие деньги, но она прибедняется, покупая вещи в переходе, которые ее к тому же полнят, — вынесла вердикт Эвелина Хромченко

Стилисты программы подобрали для Юлии три стильных образа. Она осталась в восторге от того, какой стала красивой. Также, как и ее друзья. Олег в конце шоу извинился, что обидел ее своей честностью по поводу совместных фото и предложил сделать селфи.