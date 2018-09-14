В Нижегородской области разыскивают двухлетнюю пропавшую девочку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. / ТАСС /. Следователи начали доследственную проверку по факту исчезновения двухлетней девочки в Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

"14 сентября в 11 часов во время прогулки в поле со своими двумя детьми и собакой женщина отвлеклась на непродолжительное время и, повернувшись, не увидела одного из детей — двухлетнюю девочку. По факту пропажи ребенка организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.