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В Нижегородской области разыскивают двухлетнюю пропавшую девочку
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В Нижегородской области разыскивают двухлетнюю пропавшую девочку 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Newsroom24
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту исчезновения двухлетней девочки в Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
"14 сентября в 11 часов во время прогулки в поле со своими двумя детьми и собакой женщина отвлеклась на непродолжительное время и, повернувшись, не увидела одного из детей — двухлетнюю девочку. По факту пропажи ребенка организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Как уточняют в пресс-службе, мать самостоятельно пыталась отыскать ребенка, после чего обратилась в полицию. На месте происшествия сейчас работают следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Нижегородской области для установления всех обстоятельств произошедшего.
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