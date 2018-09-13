Как подвиг Космодемьянской стал эталоном патриотизма

13 сентября 1923 года родилась Зоя Космодемьянская — первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Подвиг девушки, трагически погибшей от рук нацистов, вошёл в историю как яркий пример мужества, вдохновивший фронтовиков и тружеников тыла. Однако в постсоветскую эпоху пресса не раз пыталась дискредитировать личность Зои и её действия в тылу врага, основываясь на ложных фактах и домыслах. О судьбе одной из самых известных героинь ВОВ — в материале RT.

Детство Зои Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай (сейчас это территория Гавриловского района Тамбовской области). Её отец Анатолий Петрович происходил из духовного сословия и в юности учился в семинарии, мать Любовь Тимофеевна была учителем. Дед Зои, Пётр Иоаннович, был священником и погиб в разгар антирелигиозной борьбы во время Гражданской войны. Когда Зое было пять лет, её семья переехала в Сибирь.

Историки до сих пор не пришли к единому выводу, почему было принято такое решение. Одни предполагают, что Космодемьянских отправили в ссылку из-за несогласия с политикой коллективизации, но, по их собственным словам, они уехали по своей воле из-за ложного доноса. Однако в Иркутской области семья пробыла недолго — уже через год Космодемьянские переехали в Москву, где в Наркомпросе работала тётя Зои Ольга. Когда Зое было десять лет, её отца не стало. Девочка осталась с матерью и младшим братом Шурой.

Зоя хорошо училась в школе, любила гуманитарные предметы, мечтала заниматься литературой. В 1938-м она вступила в комсомол. По словам историков, девушка была романтичной, возмущалась несправедливостью и верила в высокие идеалы. Вскоре по этой причине у неё произошёл конфликт с одноклассниками. Зою выбрали комсомольским групоргом, и она предложила классу в рамках общественной нагрузки помогать обучать безграмотных. Её идею поначалу поддержали, но воплощать замысел в жизнь одноклассники не спешили. Зоя возмутилась и за это была снята с должности групорга, из-за чего замкнулась в себе и впала в депрессию.

На защите Родины

Осенью 1941 года Зоя Космодемьянская ушла на войну добровольцем, став бойцом партизанской части 9903 штаба Западного фронта, которая вела разведывательно-диверсионную деятельность.

«Зою Космодемьянскую в числе других добровольцев обучали навыкам разведывательной работы на передовой и в тылу врага, в том числе сапёрному и минному делу, навыкам связиста, поджигателя и непосредственно разведчика по добыче необходимой информации», — рассказал в беседе с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов

Практически сразу же Зоя была привлечена к устройству минных заграждений в районе Волоколамска. А 17 ноября 1941-го Ставкой Верховного главнокомандования был издан приказ №0428. Согласно этому документу, мирное население надлежало эвакуировать из прифронтовой полосы, а здания, в которых останавливались немцы, «на расстоянии 40—60 км в глубину от переднего края (обороны фашистов. — RT) и на 20—30 км вправо и влево от дорог» уничтожались. Выполнить это задание должна была в том числе и часть, в которой служила Зоя.

18 ноября в Подмосковье были направлены две разведывательно-диверсионные группы по десять человек в каждой, в составе одной из них на задание вышла и Космодемьянская. На вооружении у бойцов были бутылки с зажигательной смесью и пистолеты. В случае прямого столкновения с гитлеровскими фронтовыми частями шансов выжить практически не было.

В районе деревни Головково обе группы попали в засаду и понесли потери, после чего объединились под руководством Бориса Крайнова. Часть партизан были захвачены в плен, но даже под пытками не выдали своих товарищей, благодаря чему у находившихся на воле ещё оставалась возможность выполнить задание.

В деревне Петрищево, которая служила базой для перемещающихся нацистских войск, советские диверсанты подожгли три дома.

«Зоя уничтожила здания, в которых остановились немецкие солдаты. Затем отошла, разминулась с товарищами и вернулась в деревню, чтобы поджечь конюшню, в которой гитлеровцы хранили боеприпасы и снаряжение», — рассказала в беседе с RT директор Музея Зои Космодемьянской Ольга Полякова

Нацисты создавали из местных жителей, согласных служить им, иррегулярные коллаборационистские формирования. Члену одного из них, Свиридову, принадлежала хозяйственная постройка, которую как раз пыталась поджечь Зоя. Заметив девушку, коллаборационист доложил о её появлении немцам, и Зоя была схвачена. За свою услужливость Свиридов получил от нацистов бутылку водки, однако после освобождения Подмосковья советский суд приговорил его к смертной казни.

Зою через переводчика допрашивали три гитлеровских офицера. Девушка представилась Таней и на вопросы оккупантов отвечать отказалась. В ответ разъярённые нацисты прибегли к жестоким пыткам, в перерывах между которыми выгоняли пленницу босиком в одном белье на мороз, но ничего от неё так и не добились. В издевательствах над Зоей принимали участие двое местных коллаборационистов, которые после прихода советских войск были расстреляны по решению суда.

«Во время многочасовых допросов и ужасных пыток Зоя не выдала ни своих товарищей, ни места расположения партизан, которые помогали передвигаться диверсантам в немецком тылу», — отметил Михайлов.

Утром 29 ноября 1941 года нацисты соорудили виселицу и повели Зою на казнь, повесив ей на грудь табличку с надписью: «Поджигатель домов». Перед смертью девушка с петлёй на шее громко обратилась и к сельчанам, и к немцам. Соотечественников она призвала бить оккупантов, сказала им, что не боится умирать и что «Сталин придёт». А когда немцы попытались закрыть ей рот, крикнула им, что они могут повесить её, но не 200 млн советских граждан, и пообещала гитлеровцам месть за свою смерть. После этого нацисты выбили из-под ног Зои ящики от макарон, на которые она поднялась перед казнью.

Всю процедуру повешения палачи тщательно фиксировали, делая фотографии. Именно их впоследствии обнаружат у убитого солдата вермахта под Смоленском. Немцы оставили тело Зои висеть в петле ещё на месяц. А в последние дни декабря раздели его и изрезали ножами. Только после этого местным жителям разрешили захоронить останки. После освобождения Подмосковья их перенесли на Новодевичье кладбище.

О трагической судьбе девушки-разведчицы узнал от местных жителей военкор Пётр Лидов , опубликовавший 27 января 1942 года в «Правде» статью под заголовком «Таня». Вскоре личность погибшей была установлена, и уже 16 февраля Зое Космодемьянской было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

«Осознанный подвиг»

История подвига Зои Космодемьянской вызвала широчайший общественный резонанс, отмечают историки. Девушка стала народным героем, одним из главных примеров патриотизма. Её часто сравнивают с Жанной д'Арк, сыгравшей одну из ключевых ролей в истории Франции.

Тем не менее в постсоветской прессе имя Космодемьянской далеко не всегда упоминалось в положительном контексте. Её обвиняли в неоправданной жестокости по отношению к гражданскому населению, погибшей героине заочно ставили и психиатрические диагнозы. Так, в 1991 году в газете «Аргументы и факты» было опубликовано письмо, которое якобы подписали несколько врачей, утверждавших, что в 1938—1939 годах у Зои Космодемьянской подозревали шизофрению и в связи с этим она даже какое-то время находилась в стационаре московской больницы имени П. П. Кащенко.

Несмотря на то что никаких документальных подтверждений этому так и не нашли, данный «факт» быстро распространился в прессе. А в 2016 году карикатурист-психиатр Андрей Бильжо заявил, что якобы лично видел в больнице имени Кащенко историю болезни Космодемьянской, но она была изъята властями.

Однако учёные документально опровергли все эти рассказы. Историк Александр Дюков обнаружил и выложил в своём Facebook копии справок, свидетельствующих о том, что Зоя в 1940 году лечилась от острого инфекционного менингита в больнице имени Боткина, где не было психиатрического отделения, а затем проходила реабилитацию в санатории «Сокольники».

«Поскольку медицинские карты остаются на хранении в архиве лечебного учреждения (и хранятся там, кстати, всего 25 лет), враньё Бильжо становится очевидным», — написал Дюков.

Клеветническую кампанию, направленную против Зои Космодемьянской, эксперты расценивают не иначе как попытку дискредитировать само понятие патриотизма в России.

«Зоя Космодемьянская защищала Родину и выполняла поставленный ей приказ, сделав всё, что было на тот момент в её силах, для победы над врагом. Люди, оскорбляющие её память ради дешёвого самопиара, думаю, готовы облить грязью вообще любого героя. Так они пытаются подорвать у нашего народа чувство патриотизма», — считает Полякова.

По словам специалиста, сегодня очень важно доносить до людей правдивую информацию о фактах отечественной истории.

«В музее мы рассказываем о том, как всё было на самом деле, опираясь на документы и свидетельства очевидцев. Поступить так, как эта хрупкая девушка, даже в те суровые дни были готовы далеко не все мужчины», — отметила эксперт.

В советское время о Зое Космодемьянской были написаны книги, поставлены опера и балет, сняты фильмы. В России, Белоруссии, Казахстане, Молдавии и на Украине в честь девушки были названы улицы. В различных городах СССР были открыты посвящённые ей музеи и установлены памятники.

По словам военного историка Юрия Кнутова, Зоя Космодемьянская, будучи весьма юной девушкой, вошла в историю как герой, «наиболее осознанно и взвешенно подошедший к своему подвигу».

«Её пылкая речь, дойдя до народа, воодушевила людей на фронте и в тылу. Солдаты и труженики на военных заводах — все старались отомстить врагу за Зою. В ряды мстителей встал и её младший брат Александр, который также совершил подвиг в боях за Восточную Пруссию и погиб. Такие семьи, в которых было сразу два Героя Советского Союза, даже в те времена являлись большой редкостью», — подчеркнул эксперт.